Caso Fernando Baez Sosa: Burlando adelantó la condena firme que recibirán los rugbiers

Cuando faltan menos de diez días para que se conozca la sentencia en el juicio que se sigue por la muerte de Fernando Baez Sosa, el abogado defensor de la familia del joven asesinado por una patota de rugbiers aventuró cuál va a ser la condena que recibirán los acusados.



"Todos van a ser sentenciados a cadena perpetua. Ya te lo confirmo. Si hay Justicia, hay ocho cadenas perpetuas. Corresponde que sea así", sostuvo en una entrevista con LN+.

Sin embargo, quiso también mostrarse precavido y pidió esperar al dictamen de los jueces.

"Ya ha habido opiniones de otros tribunales sobre la sentencia. Tantos jueces no se pueden equivocar", aseguró.

Además, en otro tramo de la entrevista, realizó una precisión inquietante para el futuro de los rugbiers: dijo que en caso de que el TOF Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores caratule el caso como homicidio agravado "sería entonces prisión perpetua de por vida, sin posibilidad de libertad condicional como dice el Art. 14 del Código Penal", explicó.

El veredicto

El 6 de febrero se conocerá el veredicto del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, en el que los rugbiers podrían recibir una condena de prisión perpetua. Sin embargo el abogado de la defensa, Hugo Tomei, pidió la absolución de los acusados o que se aplique una sentencia por homicidio en riña o simple con dolo eventual.

Tras finalizar las dos jornadas de alegatos, la fiscalía, la querella y la defensa postularon cuál sería la condena correcta para los ocho imputados. Todos ellos están acusados de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", sumando también el delito de "lesiones leves".

En este marco, Tomei presentó que, por la falta de "congruencia" entre la imputación y la acusación establecida por los alegatos, debería haber una absolución del juicio.

TOMEI PIDIÓ LA ABSOLUCIÓN DEL JUICIO: ¿QUÉ SIGNIFICA?

"Los hechos alegados no coinciden con la imputación, no respetan el objeto de la requisitoria, por lo que voy a solicitar la absolución. En caso de incorporar los argumentos de los acusadores, se estaría violando el principio de congruencia", manifestó el abogado Hugo Tomei, durante su alegato en el Tribunal Oral del Crimen N° 1 de Dolores.

La absolución implicaría que los ocho rugbiers no tengan ningún tipo de condena porque, como sostiene él, "el hecho no está probado". "¿Qué sucedió en el alegato? Todos le pegaron a Báez Sosa. Si todos le pegaron no es lo mismo. Se prueba lo que se imputa. Se imputó otra cosa distinta a la que se alegó ayer", insistió.