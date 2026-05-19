Casi todos lo hacen mal y nadie lo había explicado: de qué lado se debe usar la escarapela en actos escolares

Cada 18 de mayo, la Argentina celebra el Día de la Escarapela, una fecha dedicada a uno de los emblemas más reconocidos y utilizados por los argentinos.

Aunque no tiene el carácter oficial de símbolo patrio como la bandera, el himno o el escudo nacional, este distintivo ocupa un lugar central en actos escolares, ceremonias y fechas históricas vinculadas a la identidad nacional.

La jornada recuerda la iniciativa impulsada por Manuel Belgrano en 1812, cuando solicitó al Primer Triunvirato la creación de una insignia que permitiera identificar a las tropas patriotas.

Con el paso del tiempo, aquella propuesta trascendió el ámbito militar y se convirtió en uno de los símbolos más populares de la cultura argentina.

¿Por qué la escarapela argentina es celeste y blanca?

La escarapela se caracteriza por sus tradicionales colores celeste y blanco, los mismos que luego adoptaría la bandera nacional. Algunas versiones actuales también incorporan detalles amarillos en alusión al sol presente en la insignia patria.

Existen distintas teorías sobre el origen de estos tonos. Una de las más difundidas sostiene que representan el cielo, mientras que otra los vincula con la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Con el paso de los años, la escarapela fue adaptándose a distintos estilos y materiales. Actualmente pueden encontrarse modelos elaborados en cinta, tela, goma eva, metal, porcelana fría e incluso materiales reciclados, aunque el diseño clásico sigue siendo el más utilizado durante las fechas patrias.

¿Cómo se usa correctamente la escarapela?

La tradición indica que la escarapela debe colocarse del lado izquierdo del pecho, cerca del corazón. Esta costumbre tiene un fuerte valor simbólico relacionado con el patriotismo y el respeto hacia los emblemas nacionales.

Si bien no existe una ley que establezca de manera obligatoria el lugar exacto donde debe llevarse, esta ubicación es la más elegida en actos escolares, homenajes oficiales y celebraciones patrias.

Casi todos lo hacen mal y nadie lo había explicado: de qué lado se debe usar la escarapela en actos escolares

Tanto estudiantes como docentes, funcionarios y ciudadanos suelen usarla de esta manera para expresar identificación con la historia argentina y sus valores.

¿Cuándo se usa la escarapela en Argentina?

El 18 de mayo marca el inicio de una de las semanas más importantes del calendario patrio argentino: la Semana de Mayo. Durante esos días se realizan actividades educativas, actos escolares y homenajes vinculados a la historia nacional.

La celebración culmina el 25 de mayo, fecha en la que se recuerda la Revolución de Mayo de 1810 y la conformación del Primer Gobierno Patrio.

Además del Día de la Escarapela, existen otras jornadas en las que este símbolo cobra especial protagonismo: