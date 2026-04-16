Ver las auroras boreales es uno de los fenómenos naturales más buscados por los viajeros del mundo, y la mayoría piensa primero en Islandia, Noruega o Finlandia. Sin embargo, existe un destino en América del Norte que ofrece condiciones igual de espectaculares, con la ventaja de estar considerablemente más cerca para quienes viajan desde Colombia o el resto de la región: Canadá. Su proximidad al polo norte magnético y la baja contaminación lumínica de sus territorios del norte lo convierten en uno de los mejores lugares del planeta para este espectáculo. Según compartió el sitio web Northern Lights Canada, la mejor época para observar las auroras en territorio canadiense va de finales de agosto a abril, cuando las noches más largas y el aire frío favorecen cielos despejados y mayor actividad geomagnética. Churchill encabeza la lista de los mejores destinos para la observación de auroras boreales en el país. Ubicada directamente bajo el óvalo auroral, esta pequeña ciudad a orillas de la bahía de Hudson registra auroras visibles hasta 300 noches al año, lo que la convierte en uno de los puntos más confiables del mundo para este fenómeno. La mejor época para visitarla es entre enero y marzo, cuando las noches son más largas y las temperaturas más bajas garantizan cielos más despejados. Churchill solo es accesible en tren o avión desde Winnipeg, con un vuelo de aproximadamente dos horas. Además de las auroras, el destino es conocido como la capital mundial del oso polar, lo que lo convierte en una experiencia doble. Durante el día, los visitantes pueden hacer paseos en trineo tirado por perros, caminatas con raquetas de nieve y recorridos por la tundra. Whitehorse, capital del Yukón, es otro destino de referencia con auroras visibles hasta 240 noches al año entre agosto y abril. La ciudad es accesible por vuelos regulares y está rodeada de montañas, bosques, lagos y cañones que pueden explorarse durante el día. Entre sus atracciones más populares se encuentran las Termas Nórdicas Eclipse y la Reserva de Vida Silvestre del Yukón, además de actividades como motos de nieve, pesca en hielo y paseos en trineo. Yellowknife, en los Territorios del Noroeste, también registra hasta 240 noches de auroras al año y se encuentra igualmente bajo el óvalo auroral. Es accesible desde Vancouver o Calgary y ofrece experiencias únicas como recorrer la famosa carretera de hielo en invierno o navegar por el Gran Lago del Esclavo en otoño. Tanto Whitehorse como Yellowknife combinan la observación de auroras con una rica oferta de actividades indígenas, museos y gastronomía local. Las auroras boreales son el resultado de la interacción entre las partículas cargadas del viento solar y los gases de la atmósfera terrestre. Cuando esas partículas colisionan con el oxígeno y el nitrógeno, liberan energía en forma de luz. Los colores dependen del tipo de gas y la altitud: el oxígeno a mayor altura produce tonos rojos, el oxígeno a menor altura genera el característico verde, y el nitrógeno puede dar lugar a auroras azules o violetas. La proximidad de Canadá al polo norte magnético y la presencia de vastas zonas con mínima contaminación lumínica garantizan espectáculos frecuentes e intensos. Para los pueblos indígenas canadienses, las auroras tienen además un profundo significado cultural: algunos las consideran espíritus ancestrales que danzan en el cielo, mientras que otras tradiciones las asocian con seres celestiales o con quienes fallecieron de forma difícil, lo que añade una dimensión única a la experiencia de observarlas.