La herencia sin testamento se presenta con mayor frecuencia en España de lo que podría pensarse. Cuando un individuo fallece sin haber dejado un registro claro de su voluntad, la distribución de su patrimonio no es aleatoria ni se deja a negociaciones familiares informales; está regulada por un marco legal específico que busca garantizar la seguridad jurídica. En estas circunstancias, se activa la sucesión intestada, un proceso estipulado por el Código Civil que establece quiénes son los herederos, su orden de sucesión y cuáles familiares quedan excluidos. Es esencial entender estas normativas para evitar conflictos y comprender el proceso que se lleva a cabo en ausencia de un testamento. En ausencia de testamento, la ley establece un orden de herederos que se aplica de forma automática. En primer lugar, los descendientes, es decir, los hijos y, en su defecto, los nietos, son los que heredan. Todos ellos poseen derecho a recibir partes iguales del patrimonio, sin considerar su edad o situación personal. En caso de que no existan descendientes, el siguiente grupo en la línea de sucesión son los ascendientes, principalmente los padres y abuelos. En esta situación, el reparto también se efectúa de manera equitativa entre los progenitores que se encuentren vivos, tal como lo establece el Código Civil en sus artículos sobre sucesión intestada. Finalmente, solo en el caso de que no haya ni descendientes ni ascendientes, la herencia se destina al cónyuge viudo, siempre que el matrimonio estuviera legalmente vigente en el momento del fallecimiento. Es pertinente señalar que las parejas de hecho carecen de los mismos derechos sucesorios que los matrimonios, salvo en comunidades autónomas que cuenten con disposiciones específicas. En tales circunstancias, en ausencia de testamento, la pareja que sobrevive puede quedar marginada del reparto, tal como advierten los despachos especializados en derecho sucesorio. El rol del cónyuge viudo a menudo suscita interrogantes. En los casos en que no existan descendientes, pero sí ascendientes, el cónyuge tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia. Únicamente ante la falta de hijos y padres, el cónyuge se convierte en heredero universal. Estas disposiciones se encuentran claramente establecidas en el Código Civil y son de aplicación en todo el territorio nacional. En situaciones donde hay hijos, el viudo o la viuda no hereda la propiedad total, sino que tiene derecho al usufructo de una porción de la herencia. Esto conlleva el uso y disfrute de ciertos bienes, pero no concede la titularidad completa de los mismos. La sucesión intestada también establece exclusiones claras. Hermanos, sobrinos, tíos u otros parientes colaterales solo heredan si no existen descendientes, ascendientes ni cónyuge. En ese caso, el reparto se realiza entre hermanos a partes iguales y los sobrinos solo heredan por derecho de representación. La herencia pasa al Estado si no existe ningún familiar hasta el cuarto grado, quien adquiere los bienes conforme al procedimiento legal establecido. Este supuesto, aunque menos frecuente, está contemplado expresamente por la ley y gestionado por la Administración. Otro punto relevante es que personas no familiares, como amigos o cuidadores, quedan completamente excluidas si no hay testamento. Por este motivo, los expertos insisten en que la falta de testamento puede dejar fuera a personas con un vínculo estrecho con el fallecido, explica el Consejo General del Notariado.