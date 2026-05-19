Cambia la historia para siempre: reapareció una especie emblemática de América del Sur que se creía estaba extinta

Tras más de cuatro décadas de ausencia en el país, una familia de nutrias gigantes volvió a habitar los esteros correntinos en un hecho histórico para la conservación ambiental en América del Sur. La liberación se realizó en el Gran Parque Iberá luego de un extenso trabajo científico y técnico que demandó más de ocho años.

La familia está compuesta por Nima, una hembra llegada desde el Zoológico de Madrid, su pareja Coco, trasladado desde Europa, y sus crías Pirú y Kyra, nacidas en noviembre de 2024 dentro del propio parque correntino.

El proyecto fue impulsado por Fundación Rewilding Argentina junto a la Administración de Parques Nacionales, con apoyo de instituciones científicas y zoológicos internacionales.

¿Cómo fue el proceso para reintroducir la nutria gigante en Argentina?

Antes de ser liberados en su hábitat natural, los animales atravesaron distintas etapas de adaptación. El procedimiento incluyó períodos de cuarentena y entrenamiento en recintos especiales de presuelta, diseñados para que recuperaran comportamientos fundamentales para sobrevivir en libertad.

Durante ese tiempo, aprendieron nuevamente habilidades esenciales como la pesca, la exploración del entorno y el cuidado de las crías.

La experiencia desarrollada en el Gran Parque Iberá es considerada inédita a nivel mundial, ya que es la primera vez que se intenta reintroducir esta especie en una región donde había desaparecido completamente.

¿Por qué el regreso de la nutria gigante es importante para el ecosistema?

La nutria gigante cumple un rol fundamental en los ambientes acuáticos de América del Sur. Se trata del principal depredador acuático de la región, por lo que su presencia ayuda a mantener el equilibrio natural y regular las poblaciones de peces.

Especialistas remarcan que recuperar esta especie también favorece la biodiversidad y fortalece el funcionamiento de los humedales.

La desaparición de la nutria gigante en Argentina estuvo vinculada principalmente a la caza y a la destrucción de su hábitat natural. Actualmente, el animal continúa catalogado como especie en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza debido a la fragmentación de sus poblaciones.

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Cómo es la nutria gigante, el carnívoro acuático más grande de América del Sur

La Nutria gigante es uno de los mamíferos más llamativos de los ecosistemas sudamericanos.

Entre sus principales características se destacan: