El pasado 30 de junio de 2025, cuatro nutrias gigantes fueron liberadas en la Laguna Paraná, dentro del Parque Nacional Iberá, en Corrientes. Se trata de Nima y Coco, la pareja reproductora, junto a sus dos crías —Pirú y Kyra—, nacidas en noviembre de 2024 en el propio parque. La especie había desaparecido de la región hace aproximadamente 40 años, víctima de la caza indiscriminada y la destrucción de su hábitat. Los cuatro ejemplares forman parte del Programa de Especies en Peligro de Extinción de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). Nima llegó desde el Zoológico de Madrid y Coco desde el de Givskud, en Dinamarca. Desde enero de 2023, la pareja convivió en un recinto de presuelta dentro del parque, donde desarrollaron conductas esenciales como la pesca, la defensa territorial y el cuidado de las crías, habilidades imprescindibles para sobrevivir en libertad. La nutria gigante (Pteronura brasiliensis) es el mamífero acuático más grande de América del Sur: puede superar el metro y medio de longitud y alcanzar los 33 kilos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la clasifica en peligro de extinción a escala global, y su presencia en el continente viene cayendo de forma sostenida. El proyecto reunió al Gobierno de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales, el Projeto Ariranha de Brasil y zoológicos de Hungría, Alemania, Suecia, Francia y Estados Unidos. El trabajo incluyó el desarrollo de protocolos sanitarios, técnicas especiales de transporte y un sistema de monitoreo post-liberación con arneses de seguimiento y estudios de ADN ambiental para rastrear a los animales sin interferir con su adaptación. Las condiciones del Gran Parque Iberá —más de 756.000 hectáreas de humedal protegido, abundancia de presas y ausencia de caza— lo convierten en el entorno ideal para el retorno de la especie. “El proyecto de reintroducción de nutria gigante que llevamos adelante en Argentina es único a nivel mundial”, señaló Guillermo Díaz Cornejo, vocal del directorio de Parques Nacionales. Corrientes, que ya acumula más de 50 yaguaretés libres en el Iberá desde un programa paralelo de reintroducción, se consolida como uno de los principales referentes en restauración de fauna en el mundo. La liberación de esta familia de nutrias no solo devuelve una especie al ecosistema, sino que recupera un eslabón clave en la cadena trófica del humedal correntino.