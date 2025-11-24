Miles de trabajadores disfrutan del feriado y fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.

La fecha fue trasladada desde el jueves 20 al lunes 24 para conformar cuatro días de descanso seguidos junto con el día no laborable del viernes 21 por fines turísticos.

¿Es feriado mañana martes 25 de noviembre?

Durante noviembre, miles de argentinos disfrutaron del fin de semana largo que comenzó el pasado viernes 21, el cual fue declarado día no laborable por fines turísticos. En este tipo de fechas, el empleador puede optar por brindar la jornada libre o no sin una doble remuneración.

Por su parte, el traslado del feriado nacional se produjo porque el 20 de noviembre cayó jueves. La Ley de Contrato de Trabajo explica que permite su conmemoración el lunes para garantizar varios días de descanso seguidos.

Sin embargo, el martes 25 se deberá volver a las tareas habituales, ya que corresponde a un día laboral común.

¿Qué feriados quedan en 2025?

El calendario informa que los asuetos que quedan en el corriente año son:

Lunes 8: Inmaculada Concepción de María

Jueves 25: Navidad.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

El próximo fin de semana largo será del sábado 6 al lunes 8 de diciembre por la conmemoración de la Inmaculada Concepción de María.