Una playa paradisiaca en Costa Rica lanzó un programa de voluntariado para pasar el verano en el Caribe con alojamiento y comida incluidos . Se trata del programa Turtle Love, una experiencia destinada a mayores de 18 años para la conservación de tortugas marinas en Playa Tres, una remota franja costera ubicada en la provincia de Limón.

La oportunidad se desarrolla en un sector de cinco kilómetros de playa donde cada año llegan distintas especies de tortuga para depositar sus huevos. Los voluntarios podrán convivir con la naturaleza de una de las regiones más biodiversas de Centroamérica.

Cómo es el voluntariado en Costa Rica

La propuesta se desarrolla en Playa Tres, una remota granja costera ubicada en Barra de Parismina en la provincia de Limón. El programa de voluntariado de Turtle Love es para cuidar cuatro especies de tortugas marinas: la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga baula o laúd (Dermochelys coriacea), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga cabezona.

Los voluntarios deberán cumplir con tareas como monitorear los nidos, participar de los nacimientos, realizar patrullajes nocturnos para detectar hembras en proceso de anidación, hacer los censos matutinos, registrar huellas sobre la arena y tareas similares.

Este trabajo de campo busca proteger los sitios de reproducción frente a la depredación humana. Las tortugas marinas enfrentan múltiples amenazas en distintas etapas de su ciclo de vida como la extracción ilegal de huevos, la caza de ejemplares adultos, pérdida de áreas para la anidación, entre otros.

Los especialistas en conservación detallan que el seguimiento constante de nidos y de las temporadas reproductivas resultan fundamentales para conocer el estado de la población y mejorar las medidas de protección.

Buscan voluntarios para vivir en una playa paradisiaca en Costa Rica: ofrecen alojamiento y 3 comida diarias por cuidar tortugas marinas. IG: @turtlelove.cr | Audiencias

Qué ofrece la experiencia y cuáles son los requisitos

La experiencia de cuidar tortugas incluye alojamiento compartido y tres comidas diarias durante toda la estadía. Los voluntarios recibirán desayuno, almuerzo y cena elaborados con recetas tradicionales de la gastronomía costarricense, además de asistencia permanente del equipo de Turtle Love.

Cuándo se puede participar del voluntariado

La convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años, pero también podrán participar menores de edad si están acompañados por un tutor legal. Turtle Love recibe voluntarios entre el 1 de febrero y 30 de noviembre de cada año y exige una estadía mínima de 3 noches.

IG: @turtlelove.cr | Audiencias

Desde la organización detallaron que puede tratarse de una experiencia física de alta exigencia, ya que los participantes podrían caminar hasta 16 kilómetros diarios sobre arena y en condiciones de calor y humedad.

Según la cantidad de tortugas y nidos a monitorear, las jornadas podrán extenderse hasta las 7 horas diarias durante cinco o seis días a la semana. Por esto, se solicita que los participantes gocen de buenas condiciones físicas, capacidad de adaptación a horarios diurnos y nocturnos y la disposición de convivir en un entorno con servicios básicos.

Qué gastos quedan a cargo del voluntario

Los interesados en participar en el voluntariado cuidando tortugas marinas deberán abonar valores según la duración de la estadía. Los costos son los siguientes:

u$s 90 por noche para programas de entre 3 y 14 días.

u$s 84 por noche para quienes permanezca entre 15 y 30 días.

u$s 66 por noche para estadías superiores a un mes.

A su vez, los traslados a Costa Rica, seguro de viaje y posibles trámites migratorios también deberán ser abonados por el participante.

Cómo postularse al voluntariado en Costa Rica

Los interesados en participar en el programa deberán postularse mediante los canales habilitados por Turtle Love a través de este link. En la página se podrán consultar las fechas disponibles, requisitos específicos y condiciones según cada participante.

Una vez se elijan las fechas, los voluntarios recibirán información logística sobre cómo llegar a Barra de Parismina, el equipo recomendado y las actividades previstas durante la estadía.