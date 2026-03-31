En un movimiento que sacude el mercado masivo, Marolio pisó el acelerador y avanzó con un ambicioso proyecto industrial que impactará directamente en los precios de las góndolas y en nuevos puestos de trabajo. La empresa familiar liderada por Víctor Fera no solo buscará expandir su producción, sino también reducir los costos logísticos para ofrecer productos a precios por debajo del mercado. En este marco, puso en marcha un nuevo polo industrial en General Rodríguez y habilitará más de 700 nuevos puestos de trabajo entre operarios, técnicos y personal logístico. Ubicado estratégicamente en el oeste del Conurbano, el complejo se divide en tres ejes fundamentales que cambiarán la dinámica de la empresa: El objetivo es integrar procesos clave para mejorar la eficiencia y sostener precios competitivos. Esta estrategia le permitiría a la firma controlar mejor los costos en productos básicos. Uno de los puntos que más interés genera es la creación de puestos de trabajo. La empresa ya incorporó a 200 personas para la fase de obra, pero el plan final contempla sumar otras 500 para: Además, se espera un impulso en actividades vinculadas como transporte, servicios y proveedores, lo que podría dinamizar la economía de toda la región. Marolio centraliza sus búsquedas a través de un micrositio de RR.HH. donde puedes ver los puestos activos para la planta de General Rodríguez (como técnicos, supervisores y operarios):