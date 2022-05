Bono IFE 4 ANSES: ¿Cómo cobrar el Refuerzo de Ingresos sin tarjeta y sin ir a la sucursal?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagar la primera parte del bono IFE 4 del Refuerzo de Ingresos este jueves 19 de mayo.

La asistencia económica que se lanzó para "acompañar a quienes vienen golpeados por la inflación", según destacó la titular del organismo previsional Fernanda Raverta, está dirigida exclusivamente a los trabajadores informales no registrados, empleadas domésticas y monotributistas de las categorías A y B.



El bono IFE 4 2022 de ANSES de $ 18.000, se paga en dos tandas de $ 9000 durante mayo y junio. Así es que beneficiarios del Refuerzo de Ingresos o Bono IFE 4 de ANSES se preguntan cómo pueden hacer para obtener el primer monto.

Desde el organismo público dieron el paso a paso para realizar todas las operaciones desde la app BNA + sin tener tarjeta de débito y sin que sea necesario ir a una sucursal.

BONO IFE 4: CÓMO DESCARGAR BNA +

La aplicación puede ser obtenida desde la tienda de Google Play -para aquellos celulares que tengan un sistema operativo de Android- o App Store -para dispositivos iOS-.

Desde la aplicación de BNA+ se pueden hacer acciones tales como:

Pagar en comercios con código QR ;

; Pagar mediante transferencia ;

; Generar una orden de extracción para retirar efectivo desde cajeros automáticos , si aún no tenés la tarjeta de débito.

BONO IFE 4: CÓMO GENERO una orden de extracción sin tarjeta de débito





Ingresa a la opción "Orden de extracción" de tu billetera BNA+ seleccionando "Aún más" ; Ingresá monto (que sea múltiplo de 100), seleccioná la cuenta origen de débito y colocá el DNI de la persona que extraerá el dinero , en este caso será el tuyo. Corroborá los datos y presioná "Confirmar" si son correctos. A continuación, se generará un comprobante con los datos de la orden (monto, DNI ingresado y código de extracción). Presioná "Compartir" para enviar el comprobante por celular, mail y otro medio. A partir de ahí podrás dirigirte a un cajero automático.

BONO IFE 4: CÓMO RETIRAR EL DINERO CON LA ORDEN DE EXTRACCIÓN Y SIN TARJETA DE DÉBITO



Si generaste una orden de extracción y si aún no tenés la tarjeta de débito, seguí estos pasos para retirar efectivo en cajeros automáticos.

En el cajero automático tocá la pantalla o cualquier a de las teclas laterales seleccioná extracciones Ingresá tu número de documento y el código de extracción de 8 dígitos que recibiste (no compartirlo con nadie). Ingresá el importe exacto que vas a retirar, es decir, $ 9.000 Retirá el efectivo y tu comprobante.

Podés retirar la primera cuota del Bono IFE 4 si generaste una orden de extracción y si aún no tenés la tarjeta de débito.

No es necesario ir a una sucursal. No es necesario que retires todo el dinero cuando te lo depositen. Si hacés compras el monto se irá descontando del saldo. Podés operar por BNA+ sin necesidad de tener una tarjeta física. El dinero va a quedar en tu cuenta disponible hasta que lo uses, no se devuelve al ANSES.