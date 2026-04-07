Grupos de organizaciones sociales se manifestaron hoy a la mañana en diversos accesos a la Ciudad de Buenos Aires bloqueando el paso de los conductores. Los cortes se realizaron en las inmediaciones del Puente Pueyrredón en rechazo de la baja del plan Volver al Trabajo. Movilizaciones en simultáneo ocurrieron en el Puente Saavedra, Puente La Noria, la intersección de la Ruta 3 y la General Paz; y en Rivadavia y General Paz, a la altura de Liniers. De las manifestaciones participan Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Libres del Sur, la Organización Comunista Revolucionaria, UTEP y el Movimiento Evita, entre otras organizaciones. Los reclamos comenzaron a las 10 de la mañana y según un comunicado, la convocatoria incluyó “100 cortes y protestas en todo el país” en contra del Gobierno nacional. En el marco de los incidentes los bomberos apagaron neumáticos incendiados y desplegaron un cordón de la Policía Federal. También acudieron efectivos de Infantería y de la Prefectura Naval Argentina. Se registraron diversos incidentes como corridas y empujones. La policía utilizó gas pimienta y un camión hidrante para impedir el bloqueo. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra el gobernador de la Provincia Axel Kicillof por no aplicar el Protocolo Antipiquetes. En un posteo en X, declaró: “Sin reglas claras no hay orden. Las imágenes de los cortes en Avellaneda, Puente Saavedra y distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires muestran claramente la falta de ley y orden en su territorio”. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó un video en la red social Instagram en donde se ve un cordón policial y un camión hidrante impidiendo el paso de los manifestantes. Jorge Macri escribió “Ley y orden”, al mismo tiempo que el video mostraba una leyenda que decía “A la Ciudad no entran”.