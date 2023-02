Be Kind Tech Fund de Globant invierte en Polemix

Globant, una empresa nativa digital enfocada en reinventar negocios a través de soluciones tecnológicas innovadoras, anunció hoy que Be Kind Tech Fund invirtió $1 millón de dólares en Polemix, la primera plataforma en introducir tecnología Web3 al mundo de las ideas y opiniones. La misión de esta startup es mejorar la forma en que las personas apoyan y se oponen a los líderes de opinión, interrumpiendo los sesgos de confirmación creados por las plataformas de redes sociales tradicionales.



La plataforma Polemix permite a los líderes de opinión más influyentes de todas las temáticas (incluyendo los derechos humanos, la libertad de expresión, el feminismo, los derechos de los animales y el populismo, entre otros) a crear videos cortos que presenten su opinión sobre temas controversiales. Los usuarios pueden comprar un Proof of Support tokens (POSU) de un líder de opinión y obtener beneficios tales como acceder a él o ella. Además, las ganancias de las ventas de POSU se pueden usar para financiar el trabajo que se lleva a cabo o apoyar una fundación que promueva la causa del líder, pero asimismo se pueden usar partes de las ventas para recompensar a los usuarios que no están de acuerdo respetuosamente en la sección de comentarios de la plataforma.

Polemix interrumpe los sesgos de confirmación al mostrar a los fanáticos diferentes puntos de vista sobre la opinión de su líder y recompensar financieramente a los detractores que participan en un debate inteligente y civilizado. Este tipo de interacciones fomenta el respeto por los puntos de vista opuestos y propone una discusión educada en temas esenciales, mientras que crea beneficios monetarios para los líderes de opinión y genera apoyo para causas importantes.

"En un momento en que el acceso a la información y la desinformación se ha vuelto continuo y generalizado, Polemix ofrece a los usuarios una amplia gama de opiniones en temas importantes, respaldadas por líderes e influencers reconocidos", dijo Guibert Englebienne, cofundador de Globant y presidente de Globant X. "Los NFTs benefician a artistas, músicos y otras celebridades; sin embargo, en la actualidad la mayoría de los líderes de opinión no reciben compensación por compartir sus opiniones, educar a las audiencias y generar debates críticos. Polemix ofrece una manera de promover una discusión respetuosa que anima a los usuarios a considerar ambos lados de una discusión".

"La historia sucede cuando la evolución de la tecnología se aprovecha para cambiar comportamientos. Hoy, la Web3 es la nueva frontera de la tecnología y Polemix aprovechará sus innovaciones para cambiar la forma en que las personas se conectan con los líderes de opinión más influyentes del mundo. Nuestra plataforma cambiará la manera en que las personas apoyan las ideas de un líder: en lugar de simplemente darle me gusta a una publicación, pueden ir más allá al poseer y recopilar esas ideas, y ser recompensados por su apoyo. Polemix también cambiará la forma en que las personas se oponen a las ideas de un líder al crear incentivos financieros para respuestas respetuosas e inteligentes", dijo Ian Sielecki, fundador de Polemix. "Para los propios líderes de opinión, será una herramienta revolucionaria para reunir apoyo para su trabajo y canalizar la pasión que generan en una nueva propuesta de valor".

Los líderes de opinión icónicos que crearán tokens de sus ideas principales en la plataforma Polemix inicialmente incluyen: Cornel West, autor de bestsellers "Race Matters" e ícono de la justicia social; Steven Pinker, célebre psicólogo experimental y autor bestseller de libros sobre el progreso humano; Kishore Mahbubani, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU y autor de "¿Ha ganado China?"; Peter Singer, activista por los derechos de los animales y profesor de bioética en la Universidad de Princeton; y Shashi Tharoor, destacado político indio y ex subsecretario general de las Naciones Unidas.

Polemix está disponible para que todos los usuarios puedan registrarse, y las categorías de membresía están disponibles en dos niveles: "estándar" que lo convierte en un partidario oficial de la causa y le brinda acceso pasivo a llamadas Zoom exclusivas con el líder; y "Gold-tier" en el que se transforma en el patrocinador digital único de esa idea, brinda acceso a llamadas íntimas y el derecho a hablar, hacer preguntas e interactuar activamente con el líder durante esas llamadas.

El Fondo también anunció nuevos socios que se unen a su ecosistema, incluido Seaya, el fondo de capital de riesgo líder en Europa y América Latina detrás de unicornios como Wallbox, Glovo y Cabify, y E2E, un ecosistema de emprendedores innovadores, inversionistas, corporaciones y no emprendedores ejecutivos.

En 2021, Globant fundó Be Kind Tech Fund, el primer y único fondo de riesgo corporativo enfocado en apoyar a las empresas emergentes que buscan mitigar el mal uso de la tecnología. Desde su lanzamiento, Be Kind Tech Fund ha invertido en ping, una empresa de plataformas de voz con sede en EE. UU. que ayuda a las empresas a eliminar las distracciones al volante, y ha establecido asociaciones con la Universidad George Washington y el Fondo de Innovación MIT Sandbox, así como con inversores como Riverwood Capital, BID Lab, Nazca y organizaciones empresariales como Endeavor, LAVCA y Newlab. El Center for Humane Technology también se unió al Fondo como asesor.