La puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) abre una nueva etapa para las empresas que buscan acompañar el crecimiento de sus equipos y, al mismo tiempo, ordenar sus costos financieros. Banco Nación salió al mercado con una propuesta comercial específica para PyMEs y grandes compañías que se incorporen al nuevo esquema.

La iniciativa combina beneficios sobre distintos productos y servicios financieros con condiciones preferenciales para las empresas que adhieran al FAL.

“Es una herramienta muy buena, además de que no genera un costo adicional para las compañías, porque lo que antes en el régimen anterior se aportaba en forma de contribución patronal, hoy una parte de eso se reasigna a la constitución del fondo y de esta manera la empresa no sufre un incremento en su gasto” , señaló Leonardo Ruffinelli, Gerente Comercial de Banca Empresas de Banco Nación.

Fondos FAL: cuáles son los beneficios de Banco Nación

Uno de los principales ejes de la oferta está relacionada con el costo de administración. Las empresas podrán acceder a un esquema de costo cero (0) durante 14 meses, a través del reintegro de la comisión de administración.

El beneficio contempla a las compañías que ya forman parte del programa “Mi Banco” y las que no tambien.

“El programa pretende ser de puertas abiertas: aquellos que todavía no son clientes con la sola suscripción del FAL ya acceden a los beneficios” , destacó Ruffinelli.

Las empresas que suscriban el acuerdo FAL con BNA obtendrán hasta 3 a 4 puntos porcentuales de bonificación en las tasas de tarifa para líneas de descuento de cheques de pago diferido, capital de trabajo e inversiones, disponible al momento de firmar una carta de intención.

Leonardo Ruffinelli, Gerente Comercial de Banca Empresas de Banco Nación

Banco Nación: tasas preferenciales para las empresas

El esquema también contempla una Tasa Call preferencial para medianas y grandes empresas, una alternativa destinada a acompañar la gestión de liquidez de compañías que necesitan administrar sus recursos financieros en el corto plazo.

A esto se suma un beneficio vinculado directamente con la generación de empleo. Las empresas que incrementen su nómina de personal podrán acceder a una bonificación de 5 puntos porcentuales anuales en préstamos personales del Plan Sueldo durante 180 días.

La medida genera un doble beneficio: por un lado, acompaña a las organizaciones que amplían sus equipos; por otro, mejora las condiciones de financiamiento disponibles para sus colaboradores.

Fuente: Banco Nación

El financiamiento es parte del crecimiento

La implementación del FAL llega así acompañada por una propuesta que busca atender distintos momentos de la actividad empresarial: desde la administración de costos y liquidez hasta el crecimiento de las plantillas y el acceso al crédito.

“Entendemos que nuestro rol no solamente está en participar con una oferta comercial, sino también en asesorar y acompañar a las empresas durante todo el proceso” , afirmó Ruffinelli.

Todos estos beneficios comerciales se encuentran disponibles de manera anticipada mediante la firma de una carta de intención, sin necesidad de esperar al 1° de noviembre (fecha de inicio formal del FAL). Las compañías pueden presentar dicha documentación a través de su ejecutivo de cuentas o desde el sitio web del banco, habilitando de forma instantánea el acceso a los descuentos de tasa y beneficios del programa.

Actualmente, la institución ostenta una cuota de mercado de aproximadamente el 20% tanto en depósitos como en préstamos, lo que consolida su posición como banco líder del sistema. A través de esta red, la entidad desplegará una proactiva campaña comercial para acercar las soluciones del FAL a su cartera de 160.000 clientes corporativos.