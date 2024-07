Atención NASA: alertan por unas bolas de fuego que se vieron en el cielo y podrían poner en peligro la Tierra

La NASA y los usuarios en redes sociales reportaron un fenómeno extraordinario que azotó a Nueva York la última semana. Los ciudadanos estadounidenses señalaron que unas bolas de fuego iluminaron el cielo de la gran metrópoli norteamericana a una velocidad de más 54.000 kilómetros por hora.



La agencia espacial del Estados Unidos , a través de su organización Meteor Watch, remarcó que además de la gran aceleración que se vio en el evento cósmico, también se hizo visible a menos de 78 kilómetros de altura en un descenso a más de 18 grados de inclinación que llegó a acercarse a los edificios más altos.

¿Qué fueron las bolas de fuego que se vieron en el cielo y podrían poner en peligro la Tierra?

Este particular evento se dio alrededor de las 11:00 de la mañana y atrajo la atención de numerosos testigos, quienes además de observar la brillante estela del meteoro, reportaron haber sentido temblores.

Estos eventos no son comunes en grandes ciudades, sino en zonas rurales.

La NASA confirmó que se trató de un meteoro que ingresó en la atmósfera terrestre a alta velocidad y se aproximó a la Estatuya de la Libertad hasta desintegrarse totalmente a 46 kilómetros de altura.

Lamentablemente, no se pudieron recuperar fragmentos del asteroide, ya que se deshizo antes de llegar a la superficie. Los especialistas remarcaron que los temblores y ruidos no tuvieron que ver con el particular fenómeno, sino con la actividad militar del área.

Los usuarios reportaron una bola de fuego en el cielo de Nueva York.

¿Qué dijo la NASA sobre las bolas de fuego en Nueva York?

Una de las principales dudas fue si la NASA sabía con anticipación de este evento. Por eso, la agencia Meteor Watch remarcó que, aunque rastrean asteroides grandes que podrían representar un peligro para la Tierra, es más complejo detectar rocas más pequeñas hasta que ingresan a la atmósfera y se convierten en meteoros o bolas de fuego.

El cometa que se acercó a Nueva York tenía 0,3 metros de diámetro.

"Mucha gente tiene la impresión de que la NASA rastrea todo en el espacio", detalló el comunicado oficial y agregó que "solo siguen la pista de aquellos que son capaces de representar un peligro".

La American Meteor Society lanzó un informe con testimonios e información de personas que vieron fenómenos similares con mapas y reportes detallados. En estos trabajos se detallan la morfología y el recorrido de estas bolas de fuego.

Los informes completos en este enlace.