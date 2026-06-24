Arqueólogos encuentran una tumba antigua del siglo VIII: está llena de oro y cuestiona toda la historia prehispánica.

Una tumba enterrada hace más de mil años en el corazón de Panamá acaba de revelar un secreto que los arqueólogos tardaron décadas en descifrar: adentro no solo había oro. Había una puesta en escena del poder construida pieza por pieza, cuerpo por cuerpo, para durar para siempre.

El Ministerio de Cultura de Panamá confirmó el hallazgo en el Parque Arqueológico de El Caño, en el distrito de Natá, provincia de Coclé.

La sepultura, denominada Tumba 3, fue detectada en 2009 por la concentración de fragmentos cerámicos y metal en la superficie, pero recién se excavó de forma completa durante la campaña de 2026.

Qué encontraron dentro de la tumba de oro de Panamá

El interior reveló un entierro múltiple y simultáneo: un personaje principal ubicado en el centro, rodeado por otros individuos y por un ajuar funerario de una riqueza poco habitual para la región.

La sepultura, denominada Tumba 3, fue detectada en 2009 por la concentración de fragmentos cerámicos y metal en la superficie. Ministerio de Cultura de Panamá.

Entre los objetos documentados se destacan:

Pectorales, orejeras y brazaletes de oro , algunos decorados con figuras de murciélagos y cocodrilos

Cerámicas finas con iconografía local de alto valor simbólico

Ornamentos que evidencian redes de intercambio a larga distancia

La disposición de los objetos no fue casual. Cada pieza ocupaba un lugar preciso, como si la tumba fuera una declaración pública grabada en tierra.

El individuo central, de alto estatus, fue enterrado extendido en el interior de la estructura. A su alrededor, la distribución de los objetos refuerza lo que los arqueólogos ya sospechan: el rango no desaparecía con la muerte, sino que se proyectaba hacia el más allá mediante una puesta en escena cuidadosamente planificada.

Por qué este hallazgo cambia lo que se sabía de las culturas prehispánicas

La cronología de la Tumba 3 la ubica entre los siglos VIII y XI d.C., un período en que las provincias centrales del istmo eran ocupadas por sociedades estructuradas, con liderazgo definido y rituales complejos, sin escritura pero con un lenguaje visual propio grabado en metal y cerámica.

El propio Ministerio de Cultura subrayó que El Caño no es una vitrina de tesoros: es un laboratorio arqueológico que lleva dos décadas cuestionando las versiones simplificadas sobre las culturas precolombinas del istmo. El sitio fue utilizado como espacio funerario y ceremonial por generaciones, y ya acumula al menos nueve tumbas de élite documentadas.

Lo que diferencia a este hallazgo de otros es el contexto. Los pectorales con cocodrilos y murciélagos no son simple decoración: conectan El Caño con otros grandes sitios funerarios panameños, como Sitio Conte, dentro de un mismo sistema de creencias donde ciertos animales marcaban el tránsito entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

Ahora empieza la fase más lenta del trabajo: análisis metalúrgicos, estudios bioarqueológicos y examen de la procedencia de los materiales.