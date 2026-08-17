En las aguas del mar Mediterráneo, un grupo de los mejores arqueólogos descubrió un tesoro de la Humanidad que fue buscado por cientos de años. Consiste en 22 bloques de gran tamaño que pertenecieron al legendario Faro de Alejandría, que permaneció sumergido durante siglos en las profundidades de ese puerto del oriente de Egipto.

Este descubrimiento es parte del proyecto internacional PHAROS, una colaboración entre el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, bajo el liderazgo de la arqueóloga Isabelle Hairy, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes.

La misión de la operación consiste en escanear los elementos encontrados con el fin de reconstruir digitalmente la estructura milenaria, considerada una de las 7 maravillas del viejo mundo.

Imagen creada con ChatGPT

Rescatan del mar el Faro de Alejandría una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

Los bloques fueron rescatados luego de 3 décadas de investigaciones submarinas, que fueron iniciadas por Yves Empereur, quien identificó los primeros vestigios del faro sumergido. Actualmente, gracias a la tecnología avanzada, el equipo ha logrado recuperar las piezas más impresionantes.

Si bien las ruinas hundidas eran visibles desde 1968 , hace más de 20 años que se lleva a cabo un trabajo arqueológico sistemático. En 1994, el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur dirigió una exploración a gran escala, en la que documentó más de 3300 objetos, que incluyen esfinges, obeliscos, columnas y bloques de granito.

Entre loselementos extraídos se encuentran dinteles, jambas, umbrales y losas de pavimento, con pesos que alcanzan entre 70.000 y 80.000 kilos cada uno. Estas piezas formaban parte de la entrada monumental del Faro, cuya arquitectura combinaba técnicas egipcias y griegas.

La digitalización de más de 100 fragmentos arqueológicos del fondo marino

Más de 100 fragmentos arquitectónicos han sido digitalmente escaneados en el fondo marino durante la última década.

Cada uno de estos bloques, que pesan hasta 80 toneladas, será escaneado mediante fotogrametría detallada. Los especialistas de la Fundación Dassault Systèmes analizarán digitalmente y reposicionarán virtualmente los bloques como si fueran piezas de un extenso rompecabezas arqueológico.

Para complementar la reconstrucción digital, un equipo de expertos -que incluye historiadores, arqueólogos, numismáticos y arquitectos- realiza una recopilación que incluye descripciones y representaciones antiguas de la torre.

Bloques rescatados del Faro de Alejandría. (Fuente: archivo).

Historia y legado del Faro de Alejandría: una maravilla del mundo antiguo

El Faro de Alejandría se construyó a principios del siglo III antes de Cristo, bajo el reinado de Ptolomeo I Sóter. Este majestuoso faro fue obra del arquitecto griego Sóstrato de Cnido y alcanzaba más de 100 metros de altura sobre la isla de Faro, proporcionando seguridad a los barcos en las traicioneras aguas costeras de Alejandría.

Ostentó el título de la estructura más alta del mundo construida por el hombre durante más de 1600 años, hasta que un terremoto en 1303 lo inutilizó. Las piedras restantes fueron recicladas por el sultán Al-Ashraf Sayf al-Din Qa’it Bay para edificar una fortaleza en el mismo lugar en 1477.

Revive el Faro de Alejandría: Nuevas rutas en arqueología

Este hallazgo no solo revive la historia del Faro de Alejandría, sino que también abre nuevas posibilidades para la investigación arqueológica en la región. La combinación de tecnología de escaneo avanzada y el trabajo en equipo de diversos expertos permitirá una comprensión más profunda de las técnicas de construcción utilizadas en la antigüedad y su influencia en las estructuras marítimas posteriores.

Además, se espera que los resultados de este proyecto no solo beneficien el patrimonio cultural egipcio, sino que también inspiren futuras excavaciones y estudios en otras áreas del Mediterráneo. La relevancia histórica del Faro y su impacto en la navegación antigua se reafirma a medida que se despliegan nuevas tecnologías para preservar y comprender este ícono del pasado.