Alerta por el diluvio del año: este miércoles 9 llegan 72 horas de lluvias intensas y fuertes vientos a Misiones y Formosa.

El norte del país se verá afectado por la llegada de intensas lluvias que complicarán el tiempo de las provincias de Misiones y Formosa desde el miércoles 9 septiembre.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé hasta tres días de precipitaciones que acumularán cerca de 80 milímetros con ráfagas de viento.

Pronóstico para Misiones: qué localidades están bajo riesgo por lluvias

Durante la media mañana del miércoles comenzará a llover de forma intensa a lo largo de toda la provincia de Misiones con una temperatura que oscilará entre los 14° y 21°. La parte más fuerte de las precipitaciones golpeará Puero Iguazú con cerca de 80 milímetros de agua acumulada entre el miércoles y el viernes.

Las ráfagas de viento en esta localidad serán inestables y de hasta 40 kilómetros por hora en algunos momentos.

Alerta por el diluvio del año: este miércoles 9 llegan 72 horas de lluvias intensas y fuertes vientos a Misiones y Formosa. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Tiempo en Formosa: cómo estará el clima el miércoles 9

El pronóstico de lluvias también anticipa jornadas complicadas para la provincia de Formosa. Si bien las condiciones meteorológicas no serán tan severas como en Misiones, se esperan varios días nublados con chusbascos y una temperatura que oscilará entre los 25° y 15°.

Pronóstico del tiempo para Misiones y Formosa: qué localidades se verán afectadas

El detalle del pronóstico de lluvias para el miércoles 9 de septiembre es el siguiente: