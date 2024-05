Alerta ciudadanía italiana: el Gobierno dio la peor noticia a las personas que buscan emigrar

Las complicaciones para obtener la ciudadanía italiana suelen ser conseguir turno y reunir la documentación que exige la ley. Ahora, el Gobierno de Italia ordenó a los Consulados realizar más controles a las personas que quieran obtener la nacionalidad en Sudamérica.



En particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a 4 países: Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela. La noticia generó el descontento de las personas que buscan emigrar, ya que algunos habían tenido problemas con la plataforma Prenotami que otorga las citas y esta nueva medida traería más complicaciones. No obstante, el Consulado buscó dar tranquilidad y señaló que el trámite de nacionalización no será más engorroso.

Ciudadanía italiana: cuál es la nueva medida de Italia para las personas que buscan emigrar

El Gobierno italiano lanzó nuevos controles a embajadas y consulados latinoamericanos, según informó la agencia EFE. Sin embargo, el foco está en la gran demanda de turnos para obtener la nacionalización debido al elevado volumen de descendientes italianos que se dieron por las migraciones en siglos pasados.

De todas formas, el Ministerio advirtió que la idea es supervisar el correcto funcionamiento de las sedes consulares en todos los servicios que presenta para evitar las irregularidades en los trámites de ciudadanía. El ministro Antonio Tajani remarcó que buscan "combatir y prevenir los fenómenos ilícitos".

De esta manera, los argentinos que buscan emigrar podrían tener mayor tranquilidad, ya que el objetivo de esta nueva medida apunta a las personas que realicen trámites por fuera de la ley. En particular en lo que refiere a venta de turnos e incongruencias en la documentación.

Italia exigió a los Consulados más controles para otorgar la ciudadanía.

¿Qué dijo la Embajada de Italia sobre la nueva medida del Gobierno y la ciudadanía?

En las últimas semanas, la Embajada de Italia en Buenos Aires y la red de sedes consulares publicaron un comunicado conjunto sobre la cancelación de turnos que se basó en "algunas críticas formuladas en las redes sociales respecto de posibles prácticas de cancelación de turnos para los trámites de ciudadanía" en las que se inculpaba a los organismos oficiales.

Los representantes de Italia en Argentina lanzaron una advertencia donde replicaron las reglas sobre el proceso: "Se reitera que la reserva de turnos - según la normativa y las reglamentaciones en vigencia y como indica en la plataforma Prenotami con claridad- debe ser de carácter personal".

En ese sentido, la Embajada italiana aclaró que no se dan menos turnos que antes.

"Los casos de cancelación de turnos no son aleatorios, como sostienen algunas comunicaciones. Por el contrario, se trata justamente de salvaguardar el derecho de los usuarios individuales de acceder con libertad a la reserva de citas", profundizó la publicación.

"La cancelación, de hecho, se refiere únicamente a las reservas atribuibles a ‘gestores', quienes a través de la captación de turnos tratan de beneficiarse violando el carácter ‘personal' de las reservas mismas", cerraron los Consulados y agregaron que las personas que hayan obtenido "su propio no turno no tienen ninguna consecuencia".

¿Cuáles son los documentos necesarios para acceder a la ciudadanía italiana?

El Consulado General de Italia requiere las siguientes condiciones para otorgar la nacionalidad:

Tener domicilio dentro de la región correspondiente desde al menos 6 meses a la fecha de solicitar el turno.

dentro de la región correspondiente desde al menos 6 meses a la fecha de solicitar el turno. Ser descendiente de italianos nacidos después del 17 de marzo de 1861 (fecha de proclamación del Reino de Italia) o después de la anexión del territorio de nacimiento al Reino de Italia.

nacidos después del 17 de marzo de 1861 (fecha de proclamación del Reino de Italia) o después de la anexión del territorio de nacimiento al Reino de Italia. La transmisión de la ciudadanía por línea materna es posible solo para los hijos nacidos después del 1 de enero de 1948.

La documentación exige domicilio, papeles que comprueben la ascendencia y actas civiles.

Por otro lado, para acceder a la ciudadanía hay que presentar la siguiente documentación original, legalizada y traducida al italiano:

Solicitud de reconocimiento y formulario completados por el interesado y firmados el día de la cita ante el funcionario consular.

completados por el interesado y firmados el día de la cita ante el funcionario consular. Acta de nacimiento del último ascendiente (a solicitar al Municipio italiano de nacimiento), firmado y sellado por el Oficial de Estado Civil. En caso de que esta persona haya nacido antes de la institución del Registro de Estado Civil en el Municipio de nacimiento, se deberá presentar el Certificado de Bautismo original, firmado y sellado por la oficina parroquial, acompañado de una carta del Municipio que certifique el año de establecimiento de su Registro de Estado Civil y la inexistencia del nombre en cuestión.

del último ascendiente (a solicitar al Municipio italiano de nacimiento), firmado y sellado por el Oficial de Estado Civil. En caso de que esta persona haya nacido antes de la institución del Registro de Estado Civil en el Municipio de nacimiento, se deberá presentar el Certificado de Bautismo original, firmado y sellado por la oficina parroquial, acompañado de una carta del Municipio que certifique el año de establecimiento de su Registro de Estado Civil y la inexistencia del nombre en cuestión. Actas de estado civil (matrimonio, defunción) o partidas (no certificados).

(matrimonio, defunción) o partidas (no certificados). Certificado de "no ciudadano" argentino emitido por la Cámara Nacional Electoral.

