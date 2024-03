Alerta bancos: cambian los horarios de atención, ¿desde cuándo rige la medida y en dónde?

Los bancos de la Provincia de Buenos Aires modificará su franja horaria que hasta este mes se había fijado entre las 8.00 y las 13.00 horas. El nuevo anuncio traerá de nuevo el esquema de 10.00 a 15.00 horas para atención presencial.



El decreto 2106 había cambiado el horario desde el 21 de noviembre pasado con la aprobación de la Asociación Bancaria, el sindicato correspondiente a cargo de Sergio Palazzo. Es importante destacar que esta medida no afecta ni al homebanking ni a los cajeros automáticos, por lo que la operatoria virtual no tendrá cambios.

Cambian los horarios de atención de los bancos

Algunas entidades financieras habían decidido mantener la atención en su formato anterior, pero a partir del 1 de abril, todos los bancos de la Provincia de Buenos Aires dejarán el horario de invierno

El horario de los bancos a partir del 1 de abril de 2024 es:

De 10.00 a 15.00

De esta forma, el viernes 29 de marzo vencerá el horario de verano que estableció Axel Kicillof. También, las bancas permanecerán cerradas por 6 días durante el fin de semana largo que unificó Semana Santa con el feriado de Malvinas. Desde el miércoles siguiente, ya habrá actividad con el nuevo esquema.

Los bancos en la Provincia de Buenos Aires cambiarán de nuevo su horario de atención.

¿Por qué cierran los bancos?

Pese a que el primer asueto de Semana Santa no es un feriado nacional, el BCRA informó que no habrá actividad cambiaria durante ningún día del fin de semana largo. Es importante recordar también que el mercado financiero nacional no operará durante esos 6 días.

Pese a que los cajeros automáticos tendrán actividad y estarán disponibles, puede que se queden sin billetes si no son recargados. En caso de que las terminales bancarias no tengan más efectivo, se puede obtener dinero de farmacias y supermercados sin cargo.

Adiós billetes: estos son los ejemplares que saldrán de circulación en abril, ¿dónde cambiarlos?

Murió el dólar blue: esto es lo que hay que hacer antes de abril según un famoso gurú

¿Qué días no abren los bancos en abril?

El feriado extralargo de 2024 está compuesto por la semana santa más el día homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas con su puente turístico.

Los días que habrá feriado bancario en abril son: