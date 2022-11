Alerta amarilla por tormentas y posible granizo en el AMBA y tres provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta tarde alertas amarillas por tormentas y lluvias, algunas localmente fuertes, para la ciudad y la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y Misiones.

El parte advierte que para el sur y centro de la provincia de Buenos Aires "el área será afectada por lluvias de variada intensidad, no descartando por momentos intensidad fuerte" y "se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual".

Para el norte, el este bonaerense, el sur de Entre Ríos y Misiones rige alerta amarillo por tormentas "algunas localmente fuertes" que "estarán acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos".

A su vez, "se esperan valores de precipitación acumulada diarios entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma localizada".

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño aconsejó esta tarde tomar una serie de precauciones debido al alerta del SMN.

Entre ellas, no circular por calles anegadas, no colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que puedan se arrastradas por el viento, tener cuidado con elementos que puedan causar riesgos a terceros, y asegurar los elementos en obras en construcción.

También, no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua, no arrojar elementos que puedan obstruir sumideros ni dejar residuos en la vía pública, y no trasladarse en zonas arboladas ni tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

A los automovilistas, el Gobierno porteño sugiere usar siempre cinturón de seguridad, recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales, y circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.