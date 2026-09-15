Una argentina que vive en Australia, Ailén, relató en sus redes cómo es su trabajo como delivery de aplicación en dicho país y destacó que genera buenos ingresos gracias a esta opción.

Relató que, por ejemplo, en una hora de realizar entregas, genera unos u$s 15. Por lo tanto, en un día se podrían obtener u$s 120 y en un mes u$s 3600.

La joven también contó en detalle cómo se puede ingresar a la compañía con la que ella trabajó y aseguró que es muy sencillo para cualquier argentino o extranjero que lo desee. Qué hace falta.

“No necesitás Inglés”: la experiencia de Ailén

Son muchas las aplicaciones de delivery que funcionan en el país, pero, según sostuvo en un video difudido por la cuenta @SinTurbulencias, Uber Eats es la más utilizada. Para empezar a hacer envíos, ella solo se tuvo que registrar y solicitar el kit de bienvenida . “Me mandaron de forma totalmente gratuita la bolsa, luces, equipamiento para la bici y hasta una campera”, expresó.

“Con este trabajo podés manejar tus tiempos y trabajar los días y horarios que quieras. Además, no necesitás tener inglés ni ser elegido para el puesto. Cualquiera puede hacerlo”, indicó.

Imagen ilustrativa ChatGPT

“Entregué cuatro pedidos en el plazo de una hora y gané 23 dólares australianos , equivalentes a unos u$s 15. Esto en solo una hora”, precisó la joven.

Además, Ailén contó que es importante elegir los sectores para trabajar de acuerdo con la intensidad de la actividad. “Recomendamos trabajar las ‘zonas calientes’ para tener pedidos constantemente y aprovechar cuando te dan bonos para ganar un extra. Por ejemplo, si el viernes por la tarde hago tres entregas, me dan 15 dólares extra, agregó.

Emigrar desde Argentina a Australia: qué se necesita

Si bien hay distintas opciones para emigrar, la Work and Holiday Australia puede ser una buena opción para argentinos de entre 18 y 30 años que cumplan sus requisitos.

Esta visa permite recorrer Australia y realizar trabajos temporales para ayudar a cubrir parte de los gastos durante la estadía. Muchos comienzan evaluando esta alternativa porque les permite conocer el país antes de tomar decisiones a más largo plazo .