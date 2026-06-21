Adiós al dolor de hombro: cómo recuperar la movilidad con 3 ejercicios recomendados por Harvard

El dolor de hombro es una de las molestias musculoesqueléticas más habituales y puede afectar significativamente la calidad de vida.

Desde levantar objetos hasta dormir o realizar tareas simples del hogar, cualquier movimiento puede convertirse en un desafío cuando esta articulación presenta dolor o rigidez.

Si bien en muchos casos las molestias pueden aliviarse con cuidados básicos en el hogar, los especialistas advierten que es fundamental identificar el origen del problema antes de iniciar cualquier tratamiento. Algunas afecciones requieren atención médica para evitar complicaciones y preservar la movilidad.

¿Por qué duele el hombro?

Las causas del dolor de hombro son variadas y pueden estar relacionadas con lesiones, inflamaciones, desgaste articular o problemas musculares. Entre las afecciones más frecuentes se encuentran las tendinitis, que suelen aparecer por movimientos repetitivos y generan molestias al levantar o extender el brazo.

También es común la bursitis, una inflamación de las bolsas que amortiguan la articulación y que puede provocar dolor acompañado de rigidez. A esto se suma la artritis, especialmente la osteoartritis, que suele manifestarse con limitación del movimiento y molestias progresivas.

Otra de las lesiones habituales es la del manguito rotador, un grupo de músculos y tendones clave para la estabilidad del hombro. Este problema puede desarrollarse por el envejecimiento natural, actividades repetitivas o traumatismos.

Los especialistas también señalan que las distensiones musculares, provocadas por levantar peso excesivo o realizar movimientos bruscos, figuran entre las causas más frecuentes de consulta.

Problemas posturales y otras afecciones que pueden generar dolor

No todas las molestias tienen su origen en una lesión específica. La mala postura mantenida durante horas frente a una computadora o el uso incorrecto del celular pueden aumentar la tensión sobre la articulación y generar dolor persistente.

Además, existen otras afecciones como el síndrome de pinzamiento, que ocurre cuando los tendones quedan comprimidos dentro de la articulación, o los esguinces y luxaciones, que suelen producir dolor intenso y limitación funcional.

Adiós al dolor de hombro: cómo recuperar la movilidad con 3 ejercicios recomendados por Harvard Freepik

En algunos casos aparece el denominado “hombro congelado”, una condición que reduce de manera progresiva la movilidad. También puede existir dolor referido desde el cuello o por irritación de nervios cercanos.

¿Cómo aliviar el dolor de hombro en casa?

Cuando el dolor es leve o moderado, los especialistas suelen recomendar reposo relativo combinado con movimientos suaves para evitar que la articulación se vuelva rígida.

Durante las primeras 48 horas después de una lesión reciente, la aplicación de hielo puede ayudar a disminuir la inflamación y aliviar las molestias. Lo ideal es colocarlo durante intervalos de 15 a 20 minutos varias veces al día, evitando el contacto directo con la piel.

Una vez superada la fase inicial y si no hay signos de inflamación, el calor puede resultar útil para relajar los músculos y reducir la sensación de tensión.

Ejercicios simples para recuperar movilidad

Algunos movimientos suaves pueden contribuir a mejorar la movilidad del hombro afectado:

Ejercicio de péndulo: inclinar el torso hacia adelante y realizar pequeños círculos con el brazo relajado.

Estiramiento cruzado: llevar el brazo afectado hacia el lado opuesto del pecho y sostener suavemente la posición.

Elevación asistida: utilizar el brazo sano para ayudar a levantar el brazo lesionado sin forzar el movimiento.

Los especialistas recomiendan suspender cualquier ejercicio si aparece dolor intenso, debilidad o empeoramiento de los síntomas.

La importancia de la postura y el descanso

Mantener una postura correcta durante el trabajo y las actividades diarias puede reducir considerablemente la sobrecarga en el hombro. Realizar pausas frecuentes en tareas repetitivas también ayuda a prevenir molestias.

A la hora de dormir, se aconseja evitar apoyar el peso corporal sobre el lado afectado. Utilizar una almohada que sostenga el brazo puede disminuir la presión sobre la articulación y favorecer el descanso.

Cuando el dolor comienza a mejorar, es posible incorporar ejercicios de fortalecimiento progresivo para recuperar la estabilidad muscular, siempre bajo supervisión profesional si existe alguna lesión previa.

¿Cuándo consultar al médico por dolor de hombro?

Aunque muchas molestias mejoran con medidas simples, existen señales que requieren evaluación médica inmediata.

Entre los síntomas de alarma se encuentran:

Dolor repentino o muy intenso.

Incapacidad para mover el brazo.

Hinchazón importante.

Deformidad visible en la articulación.

Entumecimiento o pérdida de sensibilidad.

Chasquidos durante una lesión.

Dolor que se extiende hacia el pecho, la mandíbula o el brazo.

También es recomendable acudir a un especialista cuando el dolor persiste más de dos semanas, aparece después de una caída o golpe fuerte, interfiere con el sueño o dificulta las actividades cotidianas.