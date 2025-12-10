Caeli Énergie

Con la llegada del verano y la suba del consumo eléctrico, cada vez más personas buscan alternativas para climatizar sus hogares sin gastar de más. En ese contexto, un nuevo dispositivo desarrollado en Francia comenzó a ganar protagonismo por ofrecer una opción más económica, sustentable y eficiente que los aires acondicionados tradicionales.

Se trata del Caeli Énergie, un enfriador doméstico que funciona con un sistema distinto al convencional y que promete reducir el uso de energía hasta cinco veces.

Este electrodoméstico, creado por una empresa fundada en 2020, utiliza un método de enfriamiento natural que evita los gases refrigerantes y no requiere la instalación de una unidad exterior.

Su eficiencia energética y su impacto ambiental reducido lo posicionan como una alternativa atractiva para quienes buscan un consumo más responsable durante los meses de calor.

¿Cómo funciona el nuevo enfriador francés que quiere reemplazar el aire acondicionado?

El Caeli Énergie utiliza enfriamiento adiabático, un sistema inspirado en la evaporación natural del agua. Su mecanismo consiste en hacer pasar el aire caliente por un panel húmedo: durante ese proceso, el agua se evapora y absorbe calor, generando una corriente de aire fresco.

A diferencia de los equipos tradicionales:

No usa gases refrigerantes.

No requiere compresor ni unidad exterior.

Consume mucha menos energía.

Además, cuanto más elevada es la temperatura exterior, más eficiente resulta el enfriamiento, lo que lo vuelve especialmente útil en zonas cálidas o durante olas de calor.

¿Cuánta energía ahorra frente a un aire acondicionado?

El fabricante asegura que el Caeli Énergie puede consumir hasta cinco veces menos energía que un aire acondicionado tradicional. Esto puede traducirse en un ahorro significativo en la factura eléctrica mensual, especialmente durante los meses de mayor demanda.

También promete reducir hasta un 80% las emisiones de carbono, un punto clave en comparación con los sistemas que utilizan gases refrigerantes con alto impacto ambiental.

El dispositivo, conocido como Caeli One, fue creado por la empresa francesa Caeli Énergie. Foto: Archivo.

¿Qué características tiene este nuevo electrodoméstico?

El enfriador no solo apuesta por la eficiencia, sino también por la comodidad:

Climatiza espacios de 20 a 40 m2.

Diseño ovalado y moderno.

Operación silenciosa, similar a modelos inverter.

Tres modos: Inteligente, Eco y Boost.

No requiere obra ni instalación compleja.

Se estima que el precio ronda los 2.500 euros, con instalación incluida.

¿Por qué muchos buscan alternativas al aire acondicionado?

El lanzamiento de esta tecnología también reabre el debate sobre el uso ineficiente del aire acondicionado tradicional. Por ejemplo: ajustar el termostato por debajo de los 24°C o 25°C no acelera el enfriamiento, pero sí incrementa notablemente el consumo eléctrico.

Además, mantener ambientes demasiado fríos puede generar: