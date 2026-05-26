Chau a los celulares: el dueño de WhatsApp reveló cuál será el dispositivo que los reemplazará

El fin de los celulares: el dueño de Microsoft reveló cuál será el dispositivo que los reemplazará

Durante años, los celulares parecían irremplazables debido a que se transformaron en el centro del trabajo, la comunicación, el entretenimiento y hasta de las relaciones personales.

Sin embargo, ahora el propio dueño de WhatsApp anticipó que su reinado podría estar llegando al final. La advertencia sorprendió al mundo tecnológico porque no vino de un competidor, sino de uno de los empresarios más influyentes del planeta.

El anuncio estuvo a cargo de Mark Zuckerberg, CEO de Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook. El empresario aseguró que en menos de una década muchas personas dejarán de usar smartphones como hoy se conocen y migrarán hacia un nuevo dispositivo que promete cambiar por completo la manera de interactuar con la tecnología. La apuesta tiene nombre propio: las gafas inteligentes con realidad aumentada.

Cómo son las nuevas gafas inteligentes que reemplazarían a los celulares

La gran protagonista del evento Meta Connect 2025 fue la nueva generación de anteojos inteligentes Meta Ray-Ban Display, un dispositivo que integra pantalla, cámara, audio y conectividad en un formato mucho más liviano y discreto que un teléfono tradicional. Según Zuckerberg, estas gafas permitirán realizar prácticamente todas las tareas cotidianas sin necesidad de sacar el celular del bolsillo.

El dispositivo incorpora una pantalla monocular de alta resolución invisible para terceros, pero visible para quien las usa. Gracias a eso, se podrán ver notificaciones, mapas, traducciones en tiempo real, subtítulos y mensajes directamente sobre el lente.

Además, el control podrá hacerse mediante comandos de voz, gestos o incluso una pulsera Neural Band capaz de interpretar impulsos musculares.

Anteojos inteligentes Meta Ray-Ban Display, un dispositivo que integra pantalla, cámara, audio y conectividad

El futuro de WhatsApp y las redes sociales sin smartphones

Para el dueño de WhatsApp, los celulares llegaron a un “punto muerto” en términos de evolución tecnológica. Zuckerberg consideró que los smartphones son aparatos “pequeños, distractivos y que alejan de las interacciones presenciales”, mientras que las gafas inteligentes permitirán una experiencia más natural e integrada con el entorno.

Desde Meta aseguran que este nuevo ecosistema también transformará el uso de aplicaciones como WhatsApp, videollamadas y redes sociales. La idea es que las personas puedan responder mensajes, trabajar o consumir contenido sin interrumpir lo que están haciendo físicamente. Incluso se proyecta la posibilidad de utilizar múltiples pantallas virtuales en cualquier lugar.

Cuánto costarán las Meta Ray-Ban Display

Aunque el “adiós al celular” todavía no es inmediato, Meta ya puso fecha y precio para esta transición tecnológica. Las nuevas Meta Ray-Ban Display tendrán un valor inicial de 799 dólares en Estados Unidos y comenzarán a venderse en tiendas seleccionadas antes de expandirse a otros mercados durante 2026.

Por ahora, las gafas todavía dependen parcialmente de un dispositivo base para algunas funciones específicas, como determinadas llamadas telefónicas. Sin embargo, Zuckerberg aseguró que es solo una cuestión de tiempo hasta que esta tecnología se vuelva completamente autónoma y termine desplazando definitivamente a los smartphones tal como se los conoce hoy.