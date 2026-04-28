Durante décadas, la mesa de madera fue el corazón del hogar: allí se compartían comidas, reuniones y momentos familiares. Sin embargo, en 2026 esta pieza icónica dejó de ser protagonista. Las nuevas tendencias en decoración apuestan por muebles más prácticos, ligeros y adaptados a espacios reducidos. El diseño de interiores experimentó una notable evolución, adaptándose a los cambios en los hábitos de vida de la sociedad contemporánea. En la actualidad, las viviendas tienden a ser de dimensiones reducidas, lo que lleva a las personas a maximizar cada metro cuadrado disponible. A este fenómeno se añaden dos aspectos claves: el crecimiento del minimalismo y la prevalencia de los espacios abiertos. En este marco, las mesas de gran tamaño y fijas dejaron de ser adecuadas para los hogares actuales. La opción que cobra relevancia son las barras de cocina integradas. Este tipo de mobiliario desempeña diversas funciones: se utiliza para comer, trabajar y reunirse con amigos, todo dentro de un mismo espacio. Asimismo, ofrece un toque contemporáneo que mezcla estética y practicidad. Sin embargo, las barras no representan la única alternativa. También se destacan los muebles móviles y modulares que facilitan la reorganización del ambiente en función de las necesidades del momento. Quienes optan por estas alternativas reciben varios beneficios: Sin embargo, en hogares más grandes, la mesa tradicional continúa ocupando su espacio. Sin embargo, la inclinación hacia los muebles inteligentes y funcionales marca un cambio significativo en la manera de habitar y decorar los espacios.