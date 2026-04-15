Adam Smith, el histórico economista, referente del liberalismo y filósofo de la ilustración escocesa, dejó muchas reflexiones que sentaron las bases de su pensamiento sobre cómo funciona el mercado, los intereses humanos y los negocios. Sus ideas todavía se retoman hoy para muchos de los Gobiernos y modelos económicos actuales, tal como ocurre con el presidente Javier Milei. La frase en la que afirmaba: “Nunca te quejes de lo que en todo momento está en tu poder liberarte”, no solo se puede aplicar al ámbito de los negocios, sino también a la vida en general. Entre los conceptos e ideas más citadas de Adam Smith se encuentran las siguientes tesis: En esta línea, el economista escocés sentó las bases del movimiento liberal clásico con nociones sobre economía general, comercio, mercados y transacciones entre países. Sin embargo, la frase sobre el carnicero y su interés tiene una interpretación más general sobre las quejas refiere también a la vida en general y la capacidad de sortear obstáculos que muchas veces uno mismo se impone. Pero Smith inmortalizó muchas frases relacionadas y no tanto con los mercados. “No es por la benevolencia del carnicero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés”, es probablemente una de las más famosas de su libro cumbre, La riqueza de las naciones (1776). En este concepto, Smith resume la lógica del interés propio. El carnicero, el cervecero o el panadero no venden comida por caridad o amor al prójimo, sino porque buscan obtener un beneficio económico para ellos mismos. Lo revolucionario de su planteamiento es que este comportamiento “egoísta” termina beneficiando a todos: El referente liberal dejó otras reflexiones que van mucho más allá del simple egoísmo económico, que abarcan temas como la justicia social, la ética y la naturaleza humana.