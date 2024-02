La fruta que aporta vitamina C, mejora el estado de ánimo y fortalece el cerebro

Las frutas son parte esencial en una dieta saludable y balanceada, ya que aportan gran valor nutricional y traen innumerables beneficios para la salud.



Si bien no es muy conocido, el kiwi aporta una gran cantidad de vitamina C y según un estudio de la Universidad de Otago de Nueva Zelanda podría ayudar a combatir un estado de ánimo bajo.

El kiwi: el mejor aliado para tener energía y un mejor estado de ánimo

El estudio publicado en The British Journal of Nutrition tomó a 167 personas que presentaban un déficit de vitamina C para evaluar el efecto de suplementos multivitamínicos en su salud mental.

Durante ocho semanas, los sujetos de investigación fueron designados en tres grupos: uno de placebo, otro que recibió vitamina C de 250mg y otro que consumió dos kiwis por día.

A todos se les pidió evaluar su vitalidad, calidad de sueño, actividad física y estado de ánimo. Los resultados arrojaron que quienes consumieron la fruta mostraron mayor vitalidad y un mejor estado anímico en los días de ingesta.

"Los participantes que recibieron frutas y verduras informaron una mayor vitalidad, florecimiento y motivación después de dos semanas, mientras que los participantes en los grupos de comparación no informaron ningún aumento en los resultados de bienestar", afirma el texto.



"La ingesta de vitamina C se ha asociado con un mejor estado de ánimo, vitalidad, bienestar y menor depresión, mientras que su deficiencia se asocia con un bajo estado de ánimo y deterioro cognitivo".

Beneficios de consumir kiwi

Además de ser mejorar el estado de ánimo, el kiwi aporta innumerables beneficios como son:

Aporta nutrientes esenciales como vitamina C, K, E, folato, potasio, folato, potasio y fibra dietética .

. Fortalece el corazón gracias a sus antioxidantes. También reduce la probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares.

gracias a sus antioxidantes. También reduce la probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares. Su gran aporte de vitamina C fortalece el sistema inmunológico, combate resfriados y más.

Sus antioxidantes protegen la piel contra el daño causado por los radicales libres.

Fuente: Universidad de Otago y The British Journal.