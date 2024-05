Una sociedad de Bolsa lanza su propia ON: cuánto dinero busca y en qué invertirá

La sociedad de Bolsa Balanz emitirá su propia Obligación Negociable, que será destinada a financiar inversiones tecnológicas en la Argentina.

El próximo 4 de junio, de 10 a 16 horas, se llevará a cabo la licitación de sus ON simples, no convertibles en acciones, por un monto inicial de u$s 25.000.000, con la posibilidad de alcanzar el monto máximo autorizado bajo el Programa de Obligaciones Negociables.

Esta emisión se realizará en dólar MEP y tendrá un vencimiento a 24 meses. Se licitará la tasa de interés y se pagará de manera cuatrimestral.

"El objetivo de esta emisión es el desarrollo del negocio y capital de trabajo en Argentina. En Balanz invertimos en tecnología e innovación para facilitar la inversión y maximizar la rentabilidad de nuestros clientes en Argentina", explicó a El Cronista Juan Barros Moss, IB & Corporate Manager en Balanz.

Esta obligación negociable representa un hito para la ALyC. "Este logro es un testimonio del compromiso de Balanz con la innovación y su liderazgo indiscutible, asegurando que nuestros clientes sigan beneficiándose de las mejores y más avanzadas oportunidades de inversión.", afirmó Julio Merlini, CEO de Balanz Argentina.

¿Cómo podrá suscribirse?

"La ON podrá ser adquirida por el público inversor en general cursando ordenes en la licitación primaria que se llevará a cabo el martes 4 a través del SIOPEL de MAE, y luego en el mercado secundario", afirmó Barros Moss.

"Estaremos recibiendo órdenes del mercado como en todas las licitaciones primarias en las que participamos. Asimismo, estará disponible el canal de BYMA primarias", agregó.