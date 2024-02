Sorpresa: una norma oficial limitó el CCL y ayuda a bajar al dólar

El contado con liquidación sorprendió ayer nuevamente con una caída de 1,1% a 1254 pesos. Se movió en sintonía con el resto del mercado, dado que el dólar libre cedió 2,1% a $ 1145 y el MEP lo hizo 0,8% a $ 1197 (ver más información en pág. 16).

Pero para el CCL, lo llamativo fue la performance del miércoles, el día después de la caída del proyecto de ley Bases en la Cámara de Diputados en la que el resto de las variantes de la moneda norteamericana mostraban alzas de 2,5%, el riesgo país subía 4%, pero sugestivamente el CCL operó con una clara tendencia a la baja.

¿Qué había detrás de ese sugestivo movimiento, la variante para acceder al dólar con acreditación en una cuenta en el exterior?

"La Comisión Nacional de Valores emitió una norma el lunes por la noche en la que restringe a determinadas empresas el acceso a 'contado con liqui', poniendo tope de $ 200 millones diarios. Son las que cuentan con CIE (Clave de Inversores del Exterior) o CDI (código numérico que la AFIP le otorga a aquellas personas físicas o jurídicas que no poseen CUIT ni CUIL)", le detalló a El Cronista un operador local con seguimiento puntilloso de las normas oficiales.

Las empresas argentinas (con CUIT) deben solicitar con cinco días de anticipación las compras de "contado con liqui" por cifras elevadas.

Detrás de esta decisión se encuentra el hecho de que muchas empresas que estaban imposibilitadas de acceder al CCL para poder acceder al mercado oficial utilizaban a empresas extranjeras para que lo hicieran en su reemplazo.

Pero más allá de este comportamiento, llamó la atención una medida restrictiva cuando el mercado debería ir camino a una unificación cambiaria.

Precisamente el miércoles Javier Milei tras una reunión con empresarios en Israel afirmó que "si se continuara con el proceso de saneamiento del Banco Central, podrían estar en condiciones de liberar el cepo a mediados de año". También señaló que en el marco del ajuste de las cuentas fiscales el Gobierno podría llegar al equilibrio financiero en marzo.

¿Sigue el cepo?

"Creemos que la evolución del CCL estará influenciada por los acontecimientos políticos en el corto plazo hasta que se erosione la incertidumbre derivada del futuro de la Ley Ómnibus", destacó Portfolio Personal Inversiones en un informe.

"Respecto a esto último, el Gobierno considera no reenviar el Proyecto de Ley Ómnibus ni enviar ninguna ley adicional en lo que resta del año. La aprobación del proyecto de ley habría reflejado la capacidad negociadora del partido gobernante -reseñó PPI). En este sentido, el proyecto de ley era más importante desde una perspectiva política que por su contenido, ya que la reforma fiscal (ajuste del 1,8% del PBI) ya había sido eliminada para lograr la aprobación general en la cámara Baja", explicó.

No obstante, los analistas de PPI esperan "tensión en el mercado local en los próximos días. Como el dólar financiero tuvo cierto rezago frente a bonos y acciones, no descartamos que el el dólar financiero se asimile, al menos, a la caída de los globales", agrega.

Dólar a futuro

La clave a futuro para por las compras de dólares del BCRA en el mercado oficial.

Pareciera que el objetivo del equipo económico pasa por sumar reservas y llegado el momento de la liquidación de los dólares de la soja proceder a la unificación cambiaria y al levantamiento de varias de las restricciones hoy imperantes en la plaza cambiaria.

No tiene otra alternativa dado que los dólares de la soja no se liquidarán hasta tanto no se produzca esa unificación. Las expectativas siempre mandan. Demorar la unificación puede terminar ahuyentando la oferta de divisas. Un clásico.