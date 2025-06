Un gigante mundial fintech llega a la Argentina y compra un banco local

Revolut Ltd., el banco digital más grande de Europa, inició el proceso de adqucisión del banco argentino Cetelem, un pequeño prestamista local propiedad de BNP Paribas, según dos personas con conocimiento directo del asunto.

Según informó la agencia Bloomberg, Cetelem es uno de los dos bancos más pequeños entre 73 del sistema financiero argentino, según clasificaciones de los bancos centrales.

A marzo, contaba con aproximadamente u$s 6,4 millones en activos. La compra de Revolut, con sede en Londres, incluiría tanto la licencia bancaria de Cetelem como la transferencia de dichos activos, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de una adquisición en curso.

El valor de la transacción no se pudo conocer de inmediato. Revolut declinó hacer comentarios, mientras que la oficina de prensa de BNP no respondió de inmediato a una solicitud. Y el Banco Central de Argentina (BCRA) declinó hacer comentarios.

La empresa fintech londinense Revolut, valorada recientemente en unos 45.000 millones de dólares, tiene unos 60 millones de clientes en todo el mundo.

Revolut ya ha iniciado el proceso regulatorio con la autoridad monetaria argentina, según las fuentes, ya que esta supervisa y debe aprobar cualquier compra de una institución bancaria. La empresa de tecnología financiera participó en un proceso de licitación junto con otras partes interesadas, entre ellas Grupo de la Cruz del Sur - liderado por un empresario Norberto Morita - y la firma de corretaje Criteria, dijo una de las personas. Revolut también ha comenzado a contratar para puestos que lideren sus operaciones en Argentina, incluyendo Agustín Danza como director ejecutivo.

La medida marca el primer paso de Revolut en la segunda economía más grande de Sudamérica, ya que busca obtener una licencia bancaria que anclaría su expansión en el sistema financiero del país. Presidente Javier MileiLa profunda reforma económica del país está empezando a remodelar el panorama bancario de Argentina, ofreciendo nuevas oportunidades para los actores extranjeros.

El gobierno libertario de Milei ha recortado drásticamente el gasto fiscal, eliminado los controles de capital sobre algunas transacciones y detenido la impresión de dinero, lo que ha provocado una fuerte desaceleración de la inflación. Al mismo tiempo, el aumento de los salarios reales en algunos sectores ha impulsado un repunte en los préstamos al consumo, mejorando la rentabilidad del sector bancario. Este cambio ha generado un aumento de la demanda de préstamos y unas perspectivas más alentadoras para las instituciones financieras tras años de estancamiento provocado por la crisis.

En los últimos meses, varios actores del mercado de capitales y empresas de tecnología financiera, incluidas Allaria Asset Management LLC, Uala, MercadoLibre Inc., y ex ejecutivo de gestión patrimonial de Citigroup Inc. Eduardo Savastano - han expresado interés en obtener licencias bancarias para alinear sus modelos de negocio con el cambiante panorama financiero del país.