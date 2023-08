Tras el triunfo de Milei, el mercado espera una devaluación más alta en el último trimestre

El triunfo de Javier Milei hizo que el mercado considerara una salida más rápida del cepo o una devaluación más elevada en diciembre.



El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa aseguró esta semana que el nuevo valor del tipo de cambio mayorista a $350 luego del salto discreto del lunes se mantendrá "hasta el 30 de octubre".

Sin embargo, previo a los comentarios de Massa en el día de ayer, se notó una renovada presión en los contratos de dólar futuro, con nuevas subas en los distintos tramos, dando a entender que el mercado desconfía de que efectivamente no se produzcan nuevas devaluaciones de corto plazo.

Los contratos de dólar futuro volvieron a subir, en especial los tramos más largos y el mercado le pone fecha a la nueva devaluación.

Renovada presión en dólar futuro

Los contratos de dólar futuro siguen operando con volatilidad y al alza.

El mercado especula con que el tipo de cambio oficial se ubicará en $384 en septiembre, $444 en octubre, $523 en noviembre, $640 en diciembre y $690 en enero.

En otras palabras, el mercado no cree que el dólar se mantenga quieto hacia octubre, tal como sugirió el candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa.

De esta manera, hay una expectativa de devaluación (en términos de tasa efectiva anual) del 122% para septiembre, de 218% para octubre y de casi 420% para diciembre.

Los analistas de Grupo SBS remarcaron que "las tasas implícitas en futuros de dólar volvieron a subir ayer, destacándose la suba en el contrato de octubre, posiblemente evidenciando que los inversores asignan cierta probabilidad a una nueva corrección cambiaria ese mes luego de las elecciones generales".



La presión alcista en los distintos tipos de cambio se mantiene, con el dólar blue rozando los $800 y dando a entender que las presiones financieras en el mercado permanecen intactas.

La nueva devaluación

En concreto, y en base a las tasas de devaluación esperada en Rofex, el mercado ve que el próximo salto cambiario será en octubre y luego otro en diciembre.

En definitiva, el mercado sigue esperando que el Gobierno vuelva a aplicar una nueva devaluación en los próximos meses ya que la carrera nominal con la que opera la economía argentina terminará forzando al BCRA a volver a mover el tipo de cambio oficial.

Medido en términos de tasa de devaluación mensual, el mercado espera un salto del 8,1% en septiembre, del 15,5% en octubre, del 17,8% en noviembre y del 22,4% en diciembre.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), advirtieron que la devaluación real se erosionaría en apenas un mes, en base a sus estimaciones de inflación de agosto y septiembre (piso de 10% y 15%, respectivamente).



"En breve estaríamos en un escenario propicio para que nuevamente se trabe la liquidación de los exportadores en el MULC. Por estas razones, y porque la elección tiene lugar el 22/10, el mercado descree de que el oficialismo pueda mantener el dólar oficial fijo hasta fines de octubre", advirtieron.

Según señalaron desde PPI, la victoria de Milei en las PASO también provocó expectativas devaluatorias mayores a mediano plazo.

"Respecto a las secuelas de las PASO, pensando ya en el cambio de administración, el triunfo de Milei hizo que el mercado considere una salida más rápida del cepo o una devaluación más elevada en diciembre."

Con la suba de los contratos en el día de ayer, toda la curva de dólar futuro se volvió a desplazar al alza, mostrando una tasa de devaluación implícita de 140% (TEA) para septiembre y más de 300% (TEA) para octubre.

Los analistas de Delphos Investments advirtieron que en el mercado de futuros, se revirtió la situación vivida los primeros dos días de la semana y nuevamente volvieron a calentarse las cotizaciones.

"A pesar de que inicialmente parecía que el mercado confiaba en los anuncios de mantener el tipo de cambio oficial sin cambios hasta octubre, ayer parecido desvanecerse. El ministro Massa volvió anoche a insistir en que el dólar oficial permanecerá sin cambios hasta las elecciones, pero también explicitó las presiones devaluatorias del FMI, lo que alimenta las expectativas futuras al respecto", sostuvieron.

Julián Hirsch, Trader Grupo IEB, coincide en que el mercado descree que el Gobierno no hará nuevas devaluaciones.

"Atento a la gran demanda que vemos, no solo en la curva de Rofex, sino también en títulos dólar linked y duales, creemos que el mercado no está comprando la hipótesis que no va a haber más devaluación. Asimismo la brecha cambiaria volvió a niveles de 100%, por lo que está dejando trunca la devaluación, sin un plan de anclaje detrás", señaló.

Finalmente, Pablo Reppetto, head de research de Aurum Valores, estima que el Gobierno podría haber esperado ver un tipo de cambio real similar al de fin de 2021, aunque entiende que luce difícil que ello ocurra.

"Imagino que lo que el Gobierno esperaba era apuntar a terminar en octubre con un tipo de cambio real parecido al de fin de 2021, que es lo que el FMI les ha venido reclamando sistemáticamente en cada revisión. La realidad es que si se deja al dólar en $350 hasta octubre y el traspaso a inflación es tan automático como parece que va a ser, el Gobierno se va quedar corto para a octubre con el tipo de cambio real parecido al de fin de 2021", estimó.

Además, recalcó al ritmo que parecería que viene la inflación, probablemente para fin de septiembre, el Gobierno va a estar de vuelta en el punto de partida del día previo a la PASO en términos de tipo de cambio real.

"Esta es una conjetura por parte del mercado de que claramente no alcanza con la devaluación reciente", afirmó Reppetto.