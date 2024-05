Tasas, dólar e inflación: el duro pronóstico del Gurú más escuchado de la City

Este martes se conocerá el índice de inflación de abril 2024. A la espera del anuncio, Salvador Di Stefano, uno de los gurúes más escuchados de la City, lanzó un duro diagnóstico sobre las principales variables económicas y sus impactos.

Si bien reconoció una reducción del déficit fiscal y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuestionó la falta de inversión y la " clara retracción " del consumo tanto público como privado en el país, lo cual posterga una " reactivación para el año 2025 ".

Inflación y superávit fiscal, ¿qué pasará en abril 2024?



El especialista prevé que " abril será el cuarto mes consecutivo con superávit fiscal y también mostrará una inflación decreciente ". No obstante, pese a las " dos buenas noticias ", problematizó los factores detrás de ambas variables.

" El superávit fiscal se logró por recortes en los gastos, no por mayores ingresos fiscales. La inflación baja por una caída en la demanda, no por una mayor oferta. El dólar no sube porque no hay pesos, no porque ingresaron más dólares a las arcas del Banco Central ", apuntó Di Stefano.

Qué pasará con la inflación en abril 2024.

¿Qué pasará con la tasa de interés en Argentina?



Por otra parte, se refirió a la posibilidad de que el Gobierno vuelva a bajar la tasa de política monetaria tras conocerse el dato del IPC de abril.

" La tasa implícita del dólar futuro al día viernes se ubicaba en el 46,5% anual y no da señales de que se ubique mucho más debajo de dicho nivel. Por ahora, parecería que la baja de tasas no está asegurad a", sostuvo.

Actualmente, la tasa del Banco Central se ubica en un 50% anual, mientras que el interés que rige sobre el plazo fijo se redujo hasta un 40%.



Cae el consumo y las inversiones en Argentina



Para el analista de mercado, el Gobierno " no tiene una ley que le permita pensar en que la economía comenzará a crecer ". Esto se debe a que "no ha mostrado en sus primeros meses una buena gestión parlamentaria" a la hora de concretar la Ley Bases.

" La Argentina necesita inversión para incrementar los ingresos familiares en forma genuina. Sin inversión es imposible crecer en la Argentina ", remarcó Di Stefano.

En este sentido, cuestionó que tanto el consumo como las importaciones " están a la baja "; mientras que " las exportaciones no parecen estar en su real dimensión porque no hay un sendero claro en el precio del dólar futuro ".