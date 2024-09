Tarjetas bimonetarias: ¿servirán para el blanqueo?

Las cuentas bimonetarias y los medios de pago ganan lugar en la agenda. El viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que está en preparación un instrumento para usar dólares que ingresen por el blanqueo con una tarjeta de débito de "la marca más importante del mercado.

Según trascendió en el mercado, Visa Argentina le presentó hace un tiempo al ministro sus planes de negocios entre los cuales estaba incluida la preparación de los sistemas y medios de pago que administra para una economía bimonetaria, como la promovida por el Gobierno.

No fue el único plan, sino que por ejemplo el plan para facilitar el pago de viajes de transporte SUBE a través de captura de la tarjeta de crédito, la aplicación de la tecnología NFC u otros ambiciosos verticales.

El viernes, al explicar el proceso de economía bimonetaria que imagina y el blanqueo de capitales, la máxima prioridad oficial, Caputo sintetizó en la aplicación de las tarjetas con los saldos en dólares en cuentas CERA.

Los planes de Visa, en tanto, podrían incluir no solo la tarjeta de débito, sino también el diseño de la instrumentación en tarjetas de crédito, según trascendió. Ambos escapan en el planteo al blanqueo sino que serían aplicables en cualquier situación.

Prioridades

En su exposición en el streaming de Economía, Caputo apuntó primero a la generalización del uso corriente del dólar. "Hoy se puede comprar dólares y pagar en esa moneda, sin necesidad de pasar por el Congreso, porque es absolutamente legal", dijo.

Y añadió la novedad de la tarjeta bimonetaria: "una de las tarjetas más importantes está terminando el proceso técnico para sacar una tarjeta de débito en dólares", que estará "exento de multas".

Con ese instrumento, "vas a poder pagar con tu tarjeta de débito en dólares en forma directa: no hará falta que te debiten en pesos para comprar dólares. La compra se cancela directamente con dólares", aseguró el ministro "entrevistado" por sus asesores Felipe "Halcón" Núñez, Federico Furiase y el abogado del estudio Brouchou Liban Kusa, quien estuvo nominado para ser el director de la AFIP y que el ministro sindicó como quien más sabe del blanqueo en el país.

Caputo sostuvo que en ese caso se podría "comprar cualquier cosa", siempre que aquel que regularizó su dinero "se mantenga dentro de la autopista de la cuenta regularizadora".

Para el uso de los dólares del blanqueo a través de medios como la tarjeta de débido y crédito debería instrumentarse también una reglamentación de circulación de los fondos en las CERA, que todavía se desconoce.

"El que tiene dólares en la caja de seguridad, los puede poner en su cuenta y empezar a usar la tarjeta de débito y te descuentan de una caja de ahorro en dólares", adelantó Caputo.

Y avanzó metiendo el blanqueo: "Vos podrías regularizar u$s 200.000 y quisieras comprar un auto de u$s 50.000. Si se retiran los fondos correspondería la multa, pero si lo pagas con la tarjeta de débito no te aplicaría ninguna multa", explicó.

Y sostuvo que en ese caso se podría "comprar cualquier cosa", siempre que aquel que regularizó su dinero "se mantenga dentro de la autopista de la cuenta regularizadora".