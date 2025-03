Subió el dólar, pero el BCRA compró u$s 245 millones y las reservas treparon

El Banco Central arrancó marzo con abultadas compras de divisas en el mercado oficial de cambios, lo que contribuyó a que las reservas brutas superaran nuevamente la barrera psicológica de los u$s 28.000 millones, aunque los dólares financieros operaron con fuertes presiones alcistas.

El saldo positivo de este miércoles para el BCRA fue de u$s 245 millones, lo que se suma a los u$s 1436 millones que adquirió en febrero. De esta manera, el acumulado de compras netas de divisas en el mercado oficial de cambios en lo que va del año asciende a u$s 3429 millones.

A pesar de la abultada compra, el avance de las reservas brutas fue de apenas u$s 23 millones, por lo que finalizaron la jornada en u$s 28.018 millones. Así, no terminan de recuperarse del desplome de u$s 579 millones que anotaron el viernes, explicado por las ventas de ese día y los habituales movimientos bancarios a fin de mes.

Los operadores de PR Corredores de Cambio señalaron que "luego de los feriado del comienzo de semana y del mes se acentuaron los ingresos de dólares en el mercado oficial de cambios, dando margen a una importante compra por parte del Banco Central, que repuso parte de las ventas de la última jornada de febrero".

"Los ingresos de dólares desde el exterior se fueron haciendo intensos a lo largo de toda la jornada, abasteciendo los pedidos de compra. El excedente de divisas fue aprovechado por el BCRA con compras que lo absorbieron y sostuvieron la cotización mayorista en los mínimos del día, en $ 1064,25, con una baja diaria de $ 0,5", detallaron.

Por otro lado, los dólares financieros operaron alcistas. Las cotizaciones del dólar MEP con GD30 y el CCL mediante Cedear finalizaron la jornada con alzas de 0,6% y 1,8% para ubicarse por encima de los $ 1235 y 1241, respectivamente. En cambio, el dólar blue cedió 0,4% y se negoció en $ 1205 en la punta de compra y $ 1225 en la de venta.