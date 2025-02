Subió el dólar MEP, las acciones argentinas rebotaron y el BCRA compró divisas

Las acciones argentinas rebotaron hasta 4,9% y recuperaron parte de lo perdido en el arranque de la semana, en medio de la volatilidad del mercado internacional por la incertidumbre respecto a lo que finalmente ocurrirá con la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a las importaciones de productos de Canadá, México y China.

El rebote se dio en una jornada en la que los dólares financieros avanzaron hasta 0,8%, por lo que el MEP y el CCL terminaron en $ 1188 y $ 1199, respectivamente. El dólar blue, en tanto, retrocedió 0,4%, por lo que se negoció en $ 1195 en la punta de compra y $ 1215 en la de venta.

A la vez, el Banco Central compró u$s 9 millones en el mercado oficial de cambios y el acumulado de compras netas en lo que va del mes ascendió a u$s 26 millones. A pesar del resultado, las reservas internacionales brutas cedieron u$s 29 millones hasta ubicarse en u$s 29.427 millones.

La suba de las acciones argentinas, que llegó hasta 4,9% diario, fue liderada por Edenor, seguida por Cresud (4,8%) y Loma Negra (4,3%). Las bajas del panel líder fueron encabezadas por Banco de Valores (-1,9%), Mirgor (-0,7%) y Macro (-0,6%). Así, el índice S&P Merval rebotó 1,6% en pesos y 1,3% en dólares.

En Estados Unidos, los ADR argentinos repuntaron hasta 4,4%, liderados por Bioceres, Edenor y Mercado Libre, mientras los principales índices de esa plaza rebotaron hasta 1,3%, encabezados por el Nasdaq. En cambio, los bonos argentinos en dólares operaron bajistas, con mermas de hasta 0,2%, mientras el riesgo país avanzó 8 puntos para ubicarse en 640 unidades.