Sube el dólar MEP y el mercado espera intervención del BCRA para bajar la brecha

Las cotizaciones paralelas del dólar operan nuevamente en alza. Los operadores del mercado, en tanto, esperan posibles ventas de divisas por parte del Gobierno, tal como lo anunció con el objetivo de esterilizar pesos, lo que ayudaría a reducir la presión cambiaria y contener la brecha cambiaria.

Las mayores subas de este jueves se registran en los dólares financieros. La cotización del dólar MEP a través del bono GD30 y contado con liquidación (CCL) mediante Cedear registran subas de hasta 1,3% para ubicarse por encima de los $ 1316 y $ 1325, respectivamente.



En el mercado informal, en cambio, se observa mayor estabilidad, aunque sigue cerca de su récord nominal de $ 1500 que alcanzó el viernes pasado. El precio del dólar blue opera sin cambios respecto al cierre previo, en $ 1440 en la punta de compra y $ 1460 en la de venta.



Posible intervención



Los operadores del mercado esperan que en algún momento de la jornada el Gobierno salga a vender divisas en el mercado financiero, tal como lo anunció, con el objetivo de esterilizar los pesos que emite para la compra de reservas a través del mercado oficial de cambios, para reducir así la inflación y brecha cambiaria.

En la primera jornada de la semana, tras el anuncio sobre intervenciones, funcionarios del Gobierno aseguraron que no realizaron ventas de dólares por falta de liquidez, pero algunos operadores estiman que posiblemente hubo ventas de divisas en las ruedas siguientes. Sin embargo, no está confirmado.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones destacaron que con la compra de reservas por u$s 30 millones que realizó ayer en el mercado oficial de cambios, podría haber vendido u$s 21 millones en el MEP o CCL para esterilizar la emisión monetaria de $ 27.715 millones.

"No obstante, según declaraciones de asesores del ministerio de Economía, el Central no seguiría una regla específica. Es decir, no necesariamente esterilizaría la totalidad de la emisión el mismo día en que compra reservas. Sin datos oficiales, no podemos determinar la actividad del BCRA durante la rueda", aclararon.

En ese sentido, agregaron que la jornada del lunes pasado la autoridad monetaria no habría esterilizado la totalidad de la compra de u$s 36 millones que realizó en el mercado oficial de cambios y que el martes vendió u$s 3 millones, por lo que no ganó "nueva munición" para intervenir sobre los dólares financieros.