Sin techo: el petróleo y el trigo alcanzaron nuevos récord y hacen temblar a Wall Street

Los precios del trigo y el petróleo volvieron a subir ayer impulsados por la guerra entre Rusia y Ucrania y alcanzaron nuevos récord desde 2008 , ante el temor de mayores faltantes debido al recrudecimiento del conflicto y la amenaza europea y estadounidense de suspender las compras de crudo al país liderado por Vladimir Putin.

En este escenario, los principales índices de Wall Street cayeron con fuerza y el Dow Jones confirmó una corrección, porque el incremento del precio del crudo alentó la preocupación por una aceleración de la inflación.

Los precios del petróleo se incrementaron ayer a sus niveles más altos desde 2008, ya que Estados Unidos y sus aliados europeos consideraron la posibilidad de prohibir las importaciones de crudo ruso.

Petróleo, por las nubes y barato

En particular, el crudo Brent ganó 5,52%, hasta los u$s 123,63 el barril mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense se incrementó un 4,1% hasta los u$s 119,76 el barril.

Los precios del petróleo se dispararon cerca de un 60% desde el comienzo de 2022, lo que suscita la preocupación por la inflación ya en niveles récord a nivel mundial y el devenir del crecimiento económico global.

El domingo, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken dijo que Estados Unidos y sus aliados europeos estaban estudiando la posibilidad de prohibir las importaciones de petróleo ruso. La Casa Blanca estaba coordinando con los comités del Congreso para avanzar en el embargo estadounidense.

" Consideramos que u$s 125 por barril, nuestra previsión a corto plazo para el crudo Brent, es un tope suave para los precios, aunque éstos podrían avanzar aún más si las interrupciones empeoran o se prolongan", dijo el analista de materias primas de UBS Giovanni Staunovo. "Una guerra larga en Ucrania podría hacer que el Brent supere los u$s 150 por barril", remarcó.

Los analistas de Bank of America señalaron que si la mayor parte de las exportaciones de petróleo de Rusia se cortan, podría haber un déficit de 5 millones de barriles por día o mayor que eso, empujando los precios hasta los 200 dólares.

TRIGO, EN MÁXIMOS

En particular, el trigo aumentó a un nuevo máximo hoy en el mercado de Chicago y llegó a un récord de u$s 523,69 la tonelada.

La corredora de granos Granar sostuvo que "la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania superó ya las previsiones de buena parte de operadores, analistas y demás integrantes del mercado" por lo que "la incertidumbre sobre el futuro del comercio del trigo desde la región es total".

"Esa incertidumbre va desde las ventas 2021/2022 hasta el estado de la infraestructura portuaria del lado de Ucrania, las siembras de primavera y la desconexión financiera de Rusia", agregaron los especialistas de Granar.

CAYÓ FUERTE WALL STREET

El S&P 500 perdió 2,9%, a 4.200,22 unidades, mientras que el Nasdaq se hundió un 3,7%, a 12.836,68 unidades y el Dow Jones cayó 2,4%, a 32.819,56 unidades.

Así, el Dow Jones terminó con una caída de más del 10% desde su máximo histórico de cierre del 4 de enero. Una corrección se confirma cuando un índice cierra un 10% o más por bajo de su récord.