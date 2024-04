Se resiente la liquidación y las reservas de dólares sienten el golpe

El atraso en las liquidaciones masivas de los agroexportadores, producto de la cosecha gruesa, está complicando al Banco Central en su objetivo de sumar dólares a las reservas. La demora se acentuó con medidas gremiales que ayer forzaron un saldo negativo para la entidad en el mercado oficial de cambios.

El Central tuvo que vender ayer u$s 92 millones de sus reservas para abastecer a la demanda en el mercado oficial, en una jornada en la que se operaron apenas u$s 282,17 millones de contado, en medio de dificultades en la cadena por factores climáticos y dos paros de actividades por motivos de fuerza gremial.

Se trata del cuarto saldo negativo en lo que va del año, el cual cortó la seguidilla de compras de reservas netas que acumulaba la entidad en 24 jornadas hábiles. La venta anterior se registró el 19 de marzo, con un monto inferior al de ayer (u$s 73 millones).

Las ventas de ayer contribuyeron a que las reservas cayeran nuevamente por debajo de u$s 30.000 millones, nivel que habían superado el miércoles pasado. Las tenencias retrocedieron u$s 260 millones hasta quedar u$s 29.877 millones.

En positivo

A pesar del resultado de la jornada, el Central acumula compras netas de reservas por u$s 3154 millones en lo que va del mes y u$s 14.530 millones desde el salto devaluatorio que dispuso el ministro Luis Caputo en diciembre.

Las ventas de ayer contribuyeron a que las reservas cayeran nuevamente por debajo de u$s 30.000 millones, nivel que habían superado el miércoles pasado. Las tenencias retrocedieron u$s 260 millones hasta quedar u$s 29.877 millones, según estimó la entidad de manera preliminar.

El Gobierno deberá pagarle hoy más de u$s 2000 millones al FMI por vencimiento de capital y cargos. El lunes, se sumará otro pago por u$s 850 millones por intereses. Sin embargo, los giros no afectarán a las reservas netas en la medición con la metodología del organismo multilateral, que contempla los pagos previstos a doce meses.

Demora en liquidaciones

"Aún no está plenamente la estacionalidad de la soja. Las liquidaciones de divisas del sector aún no repuntan. Deberían hacerlo, pero por ahora no se está liquidando de manera fuerte debido a las lluvias y poco pricing", señalaron los operadores de MYM.

Al atraso de la cosecha gruesa por factores climáticos se sumaron un paro de actividades del Senasa y otro del sindicato de aceiteros en los puertos. La medida de estos últimos, por tiempo indeterminado, comenzó ayer, después de la apertura de la sesión en la Cámara de Diputados en la que se debatieron puntos sobre Ganancias y reforma laboral.

"Esto, obviamente, no está directamente correlacionado con la liquidación de dólares de la cosecha, pero sí con la entrega. Probablemente, ralentice más una liquidación que ya viene por debajo del ritmo esperado. Con respecto a la entrega, seguramente el impacto será mucho más considerable", señalaron los analistas de Outlier.

El equipo de PPI resaltó que la liquidación de dólares está yendo en contra de su estacionalidad y señaló que, aunque "en principio la cosecha se habría retrasado por las condiciones climáticas (las lluvias impedían levantar lo cosechado), expertos consideran que el precio de los commodities y el tipo de cambio efectivo desalentaría ventas masivas de los productores".

La desaceleración en el volumen de compra de reservas se profundizó durante la semana pasada. La entidad arrancó la semana con un saldo a favor de u$s 304 millones y terminó con compras netas por apenas u$s 60 millones, explicado por los menores ingresos de divisas por parte del sector agroexportador.