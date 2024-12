Salen a calmar mercados en Brasil: prometen cumplir con ajuste fiscal

Se vienen días decisivos para la suerte del ministro Fernando Haddad: noviembre dejó un saldo negativo para las acciones en Brasil con caída de casi 4% (fue de 2,5% para los emergentes) pero el despegue del dólar fue de 3,5%. Sólo la semana pasada el dólar trepó 2,8%. El año muestra que el "EWZ" (un ETF o fondo que replica las acciones brasileñas) acumula una caída de 25%. El dólar, por su parte, marca una suba anual de casi 20% contra el real.

La semana pudo haber cerrado aún peor. El viernes, en jornada reducida por los feriados de Acción de Gracias en Estados Unidos, el dólar siguió subiendo, pero recortó alzas tras compromiso de Fernando Haddad con líderes del Congreso para con el ajuste fiscal.

"No podemos hacer todo lo que se necesita con una bala de plata. Este conjunto de medidas no es la gran final de lo que tenemos que hacer", dijo el ministro en un evento de Febraban, la Federación Brasileña de Bancos que representa a 126 entidades. ¿Puede haber más medidas fiscales? Haddad no las descarta. Por lo pronto esta semana se reunirá con Lula por la restructuración de la carrera militar.

Como todos los gobiernos que sufren crisis con el tipo de cambio y la Bolsa, Haddad criticó a los mercados. "Se equivocan en sus previsiones. Creían que la economía crecería 1,5% en 2024 cuando nosotros estamos creciendo casi un 3,5%...Ni en crecimiento ni en déficit, el mercado no tenía razón y no fue por poco, el mercado cometió un gran error", afirmó.

Ecos en Argentina

El despegue del dólar en Brasil es una mala noticia para Argentina. En tiempos en que existen dudas por la fuerte apreciación del peso contra el dólar, la caída del real genera ruido. El BCRA el viernes vendió u$s 171 millones, pero acumuló compras por u$s 1.400 millones el mes pasado. En diciembre se descuenta que continúe la tendencia.

Los analistas de Wall Street son muy escépticos sobre el futuro de Brasil. "Creemos que el Gobierno no sólo no logró implementar una estrategia coherente de reducción del gasto, sino que además generó más incertidumbre en el lado de los ingresos. La idea principal es establecer un impuesto mínimo efectivo sobre la renta que se aplique a todas las fuentes de ingresos en conjunto. El riesgo principal es que el Congreso esté dispuesto a votar a favor de otorgar las exenciones, pero se niegue a aprobar la compensación por las pérdidas de ingresos", señaló el HSBC en un informe sobre recorte de gastos titulado "Too little, too late" ("Muy pequeño, muy tarde").

Por su parte Goldman Sachs destacó que "esperamos que el balance primario del sector público consolidado se mantenga en números rojos en el futuro y que la dinámica de la deuda bruta mantenga una tendencia al alza en los próximos años. Llevar la dinámica de la deuda a una tendencia estructural sostenida decreciente y crear reservas fiscales siguen siendo desafíos macroeconómicos clave. Eso requeriría superávits fiscales primarios estructurales superiores al 2% del PBI, lo que contribuiría a reducir la tasa de interés real. Un resultado de ese tipo es muy poco probable en el corto plazo".

Para este mes se aguarda que el Banco Central de Brasil, con nuevo directorio, suba las tasas casi un punto porcentual, lo que se repetiría en enero.

La situación es manejable, pero hay que manejarla.