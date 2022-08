Reservas en alerta roja: cuánto deberá pagar el BCRA para que le presten dólares

Por los bajos precios de los bonos y una garantía de al menos el 50%, la Argentina debería entregar colaterales por diez veces más que el cash que vaya a obtener por el REPO que negocia con bancos internacionales para reforzar las reservas.

Así lo consigna un informe del influyente BTG Pactual de Brasil, que lleva la firma del ex Puente Alejo Costa y de Sofía Ordoñez.

Cuáles son los billetes que saldrán de circulación en septiembre



Qué piensa hacer el Gobierno para que el dólar blue no pase de $ 300



Alerta roja

"Es algo que ningún Gobierno debería aceptar, ya que el Ministro de Economía probablemente no logre la autorización del Congreso para firmar tan oneroso préstamo ", advierte el research del gigante brasileño.

En el nuevo gabinete económico niegan que las condiciones sean tan leoninas como lo pintan los analistas, aunque estiman que, a lo sumo, podrían conseguirse entre u$s 1500 millones y u$s 2000 millones, ya que no hay tantos bonos para aforar, y que se debe entregar ocho veces más de lo que se recibirá.

Ejemplo

Pusieron como ejemplo que, a un precio de los bonos de u$s 0,25 de valor nominal, si se quiere tomar u$s 1000 millones de REPO, el 'haircut' (aforo) es 50 por ciento. Entonces, se debe entregar u$s 8000 millones de valor nominal, que son u$s 2000 millones de valor de mercado.

Por los bajos precios de los bonos y una garantía de al menos el 50%, la Argentina debería entregar colaterales por diez veces más que el cash que vaya a obtener por el REPO que negocia con bancos internacionales para reforzar las reservas. Así lo consigna un informe del influyente BTG Pactual de Brasil

"Siempre depende de los precios de los bonos y del haircut que pidan. Los bonos en 25 centavos y un haircut de 50% son ocho veces más, pero no diez. La garantía depende del valor de los bonos: si sube el valor te tienen que devolver bonos", explican.

Según pudo saber El Cronista de fuentes involucradas en el deal, el gabinete económico analiza los plazos y bonos que se entregarían a cambio de este repurchase agreement, como se denomina en inglés a esta operación de compraventa de valores a corto plazo, con el fin de recomprarlos al cabo de un tiempo que se estipule en el contrato.

Lilo's Boys

Si bien son procesos largos la carga legal que conllevan, a los Lilo's Boys (Lilo es como le dicen a Lisandro Cleri, el nuevo vicepresidente del BCRA, que llevó a todo su equipo, desde al secretario de Finanzas, Eduardo Setti, hasta al director del Central, Pablo Carrera Mayer) les gustaría ejecutarlo a fines de agosto o a principios de septiembre a más tardar. En estos momentos están evaluando las propuestas de tres bancos internacionales y de un fondo soberano.

En el nuevo gabinete económico niegan que las condiciones sean tan leoninas como lo pintan los analistas, aunque estiman que, a lo sumo, podrían conseguirse entre u$s 1500 millones y u$s 2000 millones, ya que no hay tantos bonos para aforar, y que se debe entregar ocho veces más de lo que se recibirá

No pondrán en aforo a las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, porque eso debería pasar antes por el Congreso, y oficialistas y opositores deberían ponerle la firma para poder hacerlo, ya que por ley no se puede.

No se vende

Los que sí quieren recomprar sus acciones son las propias empresas, para no tener en el directorio al Estado y recomprarlos a precio de ganga, pero es algo que no se hará, ya que la reglamentación del FGS obliga a tener un porcentaje de la cartera en acciones.

Por último, en el equipo económico se concentran hoy en los $ 2,3 billones para el canje con los bancos por el bono dual, tanto en CER como en dólar linked. "La Secretaría de Finanzas está trabajando para subir los niveles de adhesión. De todas formas, ninguna operación de manejo de pasivos tiene adhesión de 100%", se atajan.