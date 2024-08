Reservas del BCRA en la mira: cuánto quedan netas y qué harán

Luego de haberse recortado en u$s 10.000 millones el rojo heredado al 11 de diciembre, para llegar a un saldo negativo de las reservas netas de u$s 1014 millones el 18 de junio pasado, desde entonces se retomó la trayectoria descendente. "Computando las divisas a pagar por el vencimiento del Bopreal, el rojo actual se estima en torno a los u$s 5700 millones", revela un informe de la Fundación Mediterránea.

Desde la consultora Outlier agregan que agosto es históricamente un mes de más dispersión y una media negativa en términos de compra de divisas: "La media es ventas por u$s 200 millones con mínimos profundos en torno a los u$s 2500 millones de ventas. Será un mes importante dadas las expectativas que alentó el equipo económico".

Dólar Messi: aumentan los consumos con tarjeta en el exterior

Dólar cara chica, roto o manchado: qué se debe hacer para canjearlos en el banco

Dólar tarjeta

Los analistas de la consultora 1816 suman dos malas noticias: la soja está muy débil y la demanda de dólares por turismo en el exterior parece haber hecho máximos desde 2018 en julio, pese a que esos consumos se pagan al MEP.

Señalan que si hubiera tipo de cambio único y fuese de $ 1100, la salida de divisas por esa vía sería inmensa, con lo que ponen en interrogante si se sale del cepo en 2024 y si en serio quieren dolarizar.

De allí la urgencia del Gobierno por alejar riesgos en base a iniciativas en diversos frentes: el uso del oro de las reservas como colateral, el acceso directo e indirecto a reservas brutas incrementadas por el blanqueo de capitales, la eventual emisión de bonos con garantía del Banco Mundial, al estilo de Ghana, entre otras.

Sin el FMI

"Las credenciales logradas por el resultado fiscal del primer semestre le otorgan al Gobierno cierto margen en este flanco, siendo que, de todos modos, no parecen haber madurado condiciones para un nuevo acuerdo con el FMI", advierten desde la Mediterránea.

Y, mientras tanto, estiman que el Gobierno estaría canalizando venta de reservas a través del contado con liquidación por unos u$s 200 millones por semana, retirando pesos y procurando achicar la brecha cambiaria.

Las reservas continúan siendo una variable clave para el mercado. En la semana pasada el BCRA vendió u$s 149 millones cerrando julio con ventas netas de u$s 140 millones, por encima de los u$s 47 millones de junio. La segunda mitad del año el saldo comercial es menor por la estacionalidad de la cosecha gruesa, de acuerdo con datos de Delphos Investment.

Más importaciones

A esto se suma en los próximos meses el acortamiento de los plazos de pago de las importaciones y la recuperación del saldo de la cuenta de viajes y turismo al exterior. Luego de un fuerte ajuste en el primer trimestre, en el segundo el déficit por los viajes volvió a niveles históricos, de u$s 500 millones mensuales.

Según los datos de alta frecuencia del BCRA, la tendencia alcista en julio parece continuar. En Delphos observan que en el primer semestre la cuenta corriente cambiaria del balance cambiario resultó fuertemente positiva, de u$s 8937 millones, lo que permitió financiar pagos de deuda financiera al exterior por u$s 3165 millones, quedando el saldo en las arcas del BCRA.

Saldo positivo

Este saldo positivo tuvo un rol muy importante el diferimiento en cuatro cuotas de los pagos de la mayor parte de las importaciones, que a partir de agosto se reduce a dos cuotas. En junio la cuenta corriente cambiaria ya arrojó un déficit de u$s 223 millones.

Según estimaciones de Delphos, este déficit se mantendría durante julio y agosto por el pago de intereses a los bonistas privados de u$s 1600 millones y al Fondo Monetario Internacional por casi u$s 800 millones. Durante septiembre y octubre, el saldo estará fuertemente influido por el equilibrio entre el flujo de pagos de exportaciones e importaciones.