Repuntan ahora el dólar a futuro y riesgo país: la cautela manda entre inversores

En esta noticia Dólar

Pesos encepados

Argentina nunca puede transitar una línea recta: todo lo contrario, el mercado doméstico es siempre vértigo y una montaña rusa. El riesgo país de apuntar a los 1600 puntos súbitamente se halla en los 1.753 puntos con suba de 4%.

El dólar a futuro de contemplar una inédita calma en la cotización oficial, ahora refleja una suba en las expectativas de devaluación. El "efecto La Rioja" amplificó todas las heridas abiertas entre el gobierno y las provincias.

A dos ruedas para clausurar febrero, en el MATBA-Rofex contemplan una suba del dólar oficial del 5,2% en marzo, contra el 2% de alza que oficialmente fijó el BCRA como meta. Para abril, la suba prevista es del 7,3% mientras que para mayo asciende al 6,45%. No es tan grave.

Los dólares de la soja ayudan a moderar expectativas devaluatorias en este difícil contexto político. En junio el alza estimada del dólar oficial a la luz de las operaciones a futuro es de 8%. De confirmarse la inflación en descenso, ya se estarían alineando las variables para los meses de mayo y junio.

En los títulos públicos, el AL30, el preferido de los inversores locales, cerró a u$s 43,50 con una pérdida de 3%. A estos valores el rendimiento trepó a 33,5% anual en dólares, siempre y cuando, claro, no sea como La Rioja y pague en tiempo y forma sus vencimientos de intereses y amortizaciones. En los GD30 la sangre no corrió tanto y las pérdidas fueron de 1,46% a u$s 47,30, con una tasa de retorno de 29,3% anual.

Dólar

En lo cambiario hay que destacar que ya está en vigencia un nuevo capítulo de la liberación parcial del acceso al mercado oficial. Se abrió la segunda cuota del 25% el martes a los sectores que no gozaban de tratamiento diferenciado.

"Según nuestras estimaciones, el 58% de la demanda privada comenzó a obtener algún acceso al MULC: las importaciones de Energía (10,7% del total de las importaciones) no tienen restricciones, Alimentos y Productos Farmacéuticos (6,7%) tienen un cronograma de 30 días, Industria Automotriz las importaciones (11,5%) tienen un retraso de 180 días y el resto de las importaciones se rigen bajo el régimen de 30/60/90/120 días (71,2%, iniciando ayer la segunda porción del 25%)", destacó un informe del Porfolio Personal Inversiones.

"Esta posdatación de un gran tamaño de las importaciones ha permitido las grandes compras del BCRA desde que asumió Milei" agregó. Este esquema si bien tuvo su costado positivo en la acumulación de reservas del BCRA, impactó en una mayor caída de la actividad.

En estas últimas dos jornadas de febrero, los operadores mirarán de cerca además la licitación de los Bopreal, los papeles del BCRA Serie 3 que se emiten por hasta un monto máximo de u$s 3000 millones.

Devengarán una tasa del 3% y serán amortizados en tres cuotas trimestrales consecutivas, la primera de ellas en noviembre 2025. Será un buen test para saber qué tanto el "efecto La Rioja" afecta al propio BCRA.

Pesos encepados

Para los pesos "encepados", es decir sin posibilidad de escapar de las fuertes restricciones aún existentes, no hay más margen que recluirse en la deuda en pesos que ajusta por CER. Es lo que quedó reflejado en la reciente licitación del Tesoro que consiguió $3,2 billones para enfrentar vencimientos por cerca $3,1 billones.

La mayoría de los participantes apostó a los papeles indexados por la inflación, sin grandes posiciones en los dólar linked. Las altas tasas negativas son consecuencia de este cepo.

¿Surgirá la paz entre el Gobierno y las provincias? ¿Apuntará a ello Javier Milei en su discurso del viernes en el Congreso? Parece muy lejano ese escenario, con un clima hoy de juicios cruzados que ponen a la Corte Suprema en el centro de la escena. Todo remite a la época previa a la batalla de Caseros y la sanción de la Constitución de 1853.

En la Argentina, a la hora de rebobinar se lo hace a la velocidad de la luz. El "FF" es lento.