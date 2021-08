Una aplicación permite transferencias internacionales de dinero en forma inmediata

Global66, una fintech de origen chilena especializada en envíos de remesas, anunció hoy el lanzamiento de su billetera virtual.

A través de esta aplicación móvil, los usuarios pueden realizar transferencias de dinero tanto a nivel nacional como internacional de manera instantánea y sin costos de comisión.

De esta forma, las operaciones los envíos que anteriormente se hacían desde el sitio web de la compañía, ahora pondrán realizarse desde el dispositivo móvil y con la ventaja de que el dinero llegará en el acto, en caso de que el destinatario también utilice la aplicación.

"Estamos digitalizando un negocio tradicional como el de las remesas. Nuestro primer gran paso fue digitalizar los envíos. El segundo es este, que es hacerlo de forma instantánea entre los usuarios de la aplicación móvil", afirmó durante el lanzamiento el Chief Product Officer (CPO) de la compañía, Lucas Patanó.

A la vez, sostuvo que este nuevo producto es el gran diferencial que marca la empresa frente a sus competidores, por el hecho de poder realizar transferencias internacionales en cuestión de segundos, por lo cual consideró que es "un antes y un después" en los envíos dinero en América Latina.



Actualmente, Global66 opera en ocho países, entre los cuales, además de Chile , se encuentran la Argentina, Brasil, España, México, Colombia, Perú y Ecuador . Sin embargo, por ahora, esta nueva aplicación móvil estará disponible únicamente en Chile, Argentina, México, Perú y Ecuador.