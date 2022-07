Remesas: crecen con fuerza los envíos de dinero desde Argentina hacia Venezuela

En los últimos meses, se ha estado observando un importante crecimiento en los envíos de dinero desde Argentina hacia Venezuela. A través de una de las principales empresas, este año los venezolanos han estado realizando mayores envíos hacia los familiares que viven en su país.

Así lo observó Western Union, una de las compañías líderes del sector, que en un reciente informe señaló que Venezuela es uno de los corredores que registra mayor crecimiento en lo que va de 2022 para las operaciones realizadas desde Argentina, con un alza del 160% interanual.

Desde la compañía explicaron que el principal motivo de esto es que a finales del año pasado se dispusieron cambios en las condiciones de envío hacia ese destino, luego de haber "escuchado las necesidades de la colectividad en el país" con el objetivo de facilitar las transacciones que realizan los venezolanos.

YA NO SE DEVALÚA



La empresa modificó sus sistemas "para que el envío de dinero a Venezuela no se devalúe ". La operación en la Argentina se realiza en pesos, pero la remesa mantiene su valor en dólares hasta que la persona en Venezuela retira el dinero a través de los locales del agente Zoom que tiene presencia en todo el territorio.

Una vez en destino, el dinero se convierte a bolívares (según la cotización del día) y se puede retirar en efectivo, recibirlo en cuenta bancaria o Pago Móvil, o combinando ambas opciones. También ofrece la opción de retirarlo en dólares tras una operación de cambio en el país, según la cotización de venta del día.



"Estos beneficios implementados por Western Union en el corredor Argentina-Venezuela hicieron crecer un 160% los envíos hacia dicho país, un 243% en total de clientes únicos y 1162% de crecimiento en cantidad de dinero que se envió a ese país, según datos que comparan mayo 2022 vs. mayo 2021", precisó.



De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), el 85% de los migrantes venezolanos envían remesas mensuales a sus familias. Los envíos realizados por venezolanos desde Estados Unidos lideran esta lista , con un promedio de de 212 dólares.