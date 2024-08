MODO: "Mercado Pago no quiere competir con nuestras promociones, por eso nos denunció"

La escalada de la disputa entre Mercado Pago y los bancos del sistema financiero agrupados en la billetera digital MODO con una denuncia de la firma de Mercado Libre ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) echó por tierra la expectativa de una convivencia entre ambas partes.

Más aún, presentada luego de varios meses en los cuales MODO incrementó su presencia comercial canalizando promociones de los bancos que revivieron la deprimida actividad de sectores como los supermercados, pareciera ser una reacción de la firma líder del mercado frente a la actividad de la billetera de descuentos.

Horas después de la comunicación de la presentación de Mercado Libre-Mercado Pago, el CEO de MODO, Rafael Soto, conversó con El Cronista.

"Esto no opera como una denuncia en un juzgado, que la Justicia está obligada a avanzar con la con la causa; en realidad el que es responsable de garantizar la competencia en los mercados es el Estado, la CNDC, que investiga las las conductas anticompetitivas, y en su momento, en octubre, tres expresidentes de la CNDC (Diego Petrecolla, Gabriel Bouzat y Esteban Greco) habían hecho una denuncia similar, en la que nosotros nos defendimos y suponemos que esto debe sumar a esa a esa denuncia, pero estamos muy, muy tranquilos, y muy convencidos de que nosotros lo que hacemos es justamente lo contrario a lo que se expresa en la denuncia", indicó.



-¿A qué atribuyen entonces que hayan presentado la denuncia en este momento?

-Promover la competencia ha sido nuestra bandera desde nuestro nacimiento, la apertura la interoperabilidad de los medios de pago del QR de los pagos online, y sirvió porque lo conseguimos. Así que es llamativo que que nos digan a nosotros que no estamos actuando en favor, de la competencia, cuando en realidad es al revés, no como lo planteamos nosotros en nuestra denuncia, que es Mercado Pago justamente el que cierra la operatoria en sus diferentes como como maneras de pagar. No se entiende cuando no admite que otros participantes puedan operar cuando ellos tienen esa posición dominante en el en el mundo del comercio electrónico.

"Creemos que la oportunidad de la denuncia de Mercado Pago tiene que ver con que nuestra propuesta de promociones es muy agresiva y ellos no quieren competir por promociones como lo hacen los bancos".

-Después de que ustedes en mayo presentaron su denuncia contra Mercado Libre en la CNDC, con la apertura de la interoperabilidad QR que finalmente se concretaba, parecía que iba a haber convivencia...

-Nuestra denuncia tiene más puntos, tenía varios aspectos, no eran cinco puntos dos de los cuales era sobre la interoperabilidad del QR tanto de un lado como del otro, que cualquier billetera pueda leer cualquier QR y que todos los QR estén obligados a aceptar todas las billeteras, pero después había. Pero hay una sección de la denuncia que es lo que dice es que los usuarios no puedan pagar con cualquier billetera en el marketplace de Mercado Libre siendo que tiene esa posición dominante en un comercio electrónico; también dice que los comercios no puedan cobrar con el producto de aceptación o adquirir esa que quieran y depositar el producido de esas ventas en la cuenta de pago que quieran, en una cuenta bancaria o cuenta virtual, así que hay puntos de la denuncia que todavía no han sido satisfechos, así que bueno ese reclamo sigue. Pero más que nada creemos que la oportunidad de la denuncia de Mercado Pago tiene que ver con que nuestra propuesta de promociones es muy agresiva y ellos no quieren competir por promociones como lo hacen los bancos.

"MODO es una plataforma muy potente de promociones, pero está abierta a cualquiera, digamos si Mercado Pago quisiera ser promociones usando la plataforma de MODO, esta plataforma tecnológica, esta herramienta, está disponible"

-¿Y los bancos cómo están haciendo con las promociones?

-Los bancos han basado buena parte de su estrategia de marketing en promociones descuentos cuotas y así salen a capturar la atención de los usuarios en un mercado como el anterior que estaba cerrado. ¿Entonces Mercado Pago no tenía que competir? Porque estaba dentro de su close loop, pero al momento en que se abre el close loop y todos los QR operan contra todas las billetera, hay que competir con los bancos, que históricamente han competido entre sí, por la oferta promocional, Mercado Pago no se siente aparentemente cómodo con ese tipo de herramienta de marketing. Y por eso sale a denunciar a los bancos por falta de competencia en promociones cuando bueno en realidad, lo que hace MODO es al revés, es simplificar, facilitar. Hoy en MODO están corriendo más de 1200 promociones.

-¿Los bancos podrían hacer las mismas promociones sin MODO?

-Lo que ofrece MODO es una plataforma tecnológica para poder ejecutar promociones sí, para poder hacer promociones con cashback, con cuotas, es una herramienta de difusión de promociones. Hoy tenemos una plataforma de promociones que la más potente del mercado donde cualquier comercio, cualquier banco cualquier marca de tarjeta de crédito, puede cargar una promoción y automáticamente está disponible a para digamos el segmento que se decide. Puede ser para los que usan tal tarjeta con tal banco, puede ser un conjunto exclusivo de clientes que el banco quiere Puede activar o dar un beneficio especial bueno, en fin, es una plataforma muy potente de promociones, pero está abierta a cualquiera, digamos si Mercado Pago quisiera ser promociones usando la plataforma de MODO esta plataforma tecnológica, esta herramienta, está disponible para cualquiera para cualquiera del mercado, es una plataforma que tiene, tiene precios de mercado. O sea, está construida como una herramienta tecnológica para que los participantes puedan competir. Cada banco define, mantiene, ejecuta, su estrategia de promociones según le es conveniente con total libertad y sin ningún tipo de coordinación como se como como como como explica la denuncia.

"Cada banco define, mantiene, ejecuta, su estrategia de promociones según le es conveniente con total libertad y sin ningún tipo de coordinación".

-Mercado Libre denuncia que hay problemas con las transferencias desde las CBU de los bancos a las CVU de las billeteras digitales y sostiene que es un tema de bloqueo de acceso desde los bancos



- Los bancos sí posibilitan las transferencias a CVU pero lo que tiene son herramientas de prevención de fraude, un mal generalizado gigantesco de la industria financiera. Todos tenemos amigos conocidos o estuvimos cerca de víctimas de fraude. Nosotros mismos está hemos estado bien cerca y lo que sucede es que en los fondos robados típicamente fluyen de cuenta a cuentas virtuales, las llamadas cuentas mulas, en general de billeteras electrónicas que no cuentan con mecanismos de identificación y autenticación tan robustos como las que típicamente tienen los bancos entonces. Entonces las transacciones a CVU son más observadas por estos estos motores de fraude, en general basados en inteligencia artificial, o machine learning, y bueno, algunas reglas son observados con mayores escrutinio, sí, por tratarse en muchas ocasiones de transferencias que son motivadas en actos de fraude, entonces ahí es donde bueno sí, puede tener una tasa de falla mayor a la de una CBU.

-¿El hecho de que la CNDC haya tomado ya la denuncia idéntica contra los bancos es un indicio de que también considerará esta de Mercado Libre?

-No puedo responder por la CNDC, pero nosotros lo que queremos, es que se cumpla la ley, hay una Ley de Defensa de la Competencia que dice cuáles son las prácticas anticompetitivas que son observables. Nosotros estamos convencidos de que no infringimos ninguna. Sí estamos convencidos, por otra parte, de que nuestro competidor infringe alguno de esos puntos por la posición dominante que ostenta en el mercado de comercio electrónico. Así que bueno, elijamos que la CNDC investiguey haga las recomendaciones que considere convenientes.

-¿Hay alguna medida de cómo evolucionaron en los últimos seis meses con fuertes promociones de tarjetas en supermercados, farmacias, naftas, cómo les fue a ustedes con las promociones?

-Sí, lo que te puedo decir es que hoy tenemos siete millones de personas que usan MODO para pagar. Sí, es un número bien grande que disfrutan de más de 1200 promociones hoy vigentes en cada momento del tiempo. Es cuatro o cinco veces lo que estábamos el año pasado. El crecimiento que viene teniendo MODO es bien importante. Estamos muy contentos y satisfechos con con el impacto que está teniendo nuestra propuesta.