Se derrumba Wall Street porque la Fed advirtió que seguirá subiendo las tasas hasta que la inflación caiga

El presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Jerome Powell, anticipó que la entidad monetaria continuará aumentando las tasas de interés hasta que haya una "clara y convincente" evidencia de que la inflación , que actualmente se ubica en un nivel récord en 40 años en ese país, comience a caer de forma sostenida.

¿Probabilidad de default? La deuda en dólares argentina ya rinde 34%

Por la suba de costos que están afectando los balances de las compañías y temores renovados por las futuras alzas de interés, los mercados de Nueva York operan con signo negativo y su principal índice, el Dow Jones Industriales, cae 1,7%. En tanto, el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq registraban pérdidas del 1,9% y 2,1% respectivamente.

Qué dijo Powell

En lo que los analistas interpretaron como las declaraciones más duras de Powell hasta la fecha, el funcionario afirmó durante una entrevista en vivo organizada por el diario The Wall Street Journal, que

La Reserva Federal de Estados Unidos ya incrementó su tipo de referencia en 25 puntos porcentuales en marzo y 50 puntos este mes, en lo que fue el mayor alza individual desde el año 2000, ubicándola de esta forma en un rango de 0,75% a 1 por ciento.

Tras la última revisión al alza y los recientes comentarios de funcionarios de la entidad y el propio Powell,

, aunque el rango dependerá especialmente de lo que ocurra a corto plazo con la inflación, según explicó el presidente de la entidad.

En ese marco,

, advirtió, y, en el caso contrario, "se evaluará un menor ritmo" en la suba de las tasas.

Durante el diálogo, el presidente del banco central enfatizó en la necesidad de frenar la problemática y calificó a la estabilidad de los precios como "la base de la economía", según la agencia Bloomberg.

La Fed se enfrenta al riesgo de que un endurecimiento en su política monetaria enfrié demasiado a la economía generando, incluso, la posibilidad de una recesión, un temor que se hizo extensivo en los índices bursátiles en las últimas semanas, ya afectados por la propia suba de las tasas, con mermas acumuladas en lo que va del año de 15% en el S&P 500 y 24% en el Nasdaq.En ese sentido, Powell reconoció que los riesgos de una política monetaria dura "incluido un "leve incremento" en la tasa de desempleo- son costos que valen la pena pagar para lograr frenar la suba de precios.Hasta el momento, la postura de la Fed es incrementar la tasa hasta llegar a fin de año a un nivel "neutro" (que no impulse ni una contracción ni una expansión de la economía) que se calcula que se sitúa en 2,5%, aunque Powell no descartó, si es necesario, "ir más allá de los niveles que se consideran como neutrales", de no calmarse la inflación."La economía (estadounidense) está fuerte y pensamos que puede soportar una política monetaria menos acomodativa", sostuvo Powell, quien la semana pasada fue ratificado por el Senado para un segundo mandato de cuatro años.En ese sentido, un dato que la FED sigue de cerca para evaluar el estado de la economía es la tasa de desempleo, que en abril se ubicaba en 3,6 por ciento. Si bien aún faltan un millón de puestos de trabajo para alcanzar los niveles previos a la pandemia de febrero de 2020, la tasa de desempleo de dicho mes (3,5%) se encontraba cerca de mínimos históricos "no registrados desde fines de los sesenta- en Estados Unidos.

LA CITY TODOS LOS JUEVES Suscribite a nuestro Newsletter Recibí las novedades sobre el mundo de las finanzas y los mercados en tu email. ¿Qué dice la City? Email: Suscribite

Inflación en máximos

En abril, el Índice de Precios al Consumidor registró una suba de 8,3% interanual, según datos del Departamento del Trabajo publicados la semana pasada, lo cual representó una leve baja frente al 8,5% de marzo, cuando se registró un récord en 40 años.

Pese a que se considera que marzo representó un pico, diversos analistas y economistas creen que