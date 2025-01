Se mantiene el goteo de depósitos en dólares de los bancos después del blanqueo de capitales

En esta noticia Pagos

En los últimos dos días del año, los depósitos privados cayeron u$s 212 millones, por lo que continúa el goteo de los depósitos en moneda extranjera, bajando a u$s 12.732 millones, lo que implica una caída de u$s 3271 millones desde el 31 de octubre.

Ramiro Tosi, director de Suramericana Visión, advierte que es rara la conducta de que los ahorristas saquen los billetes del banco para no salir en la foto de cierre de año y así evitar el pago de Bienes Personales.

"Habría que ver si para esa época no hubo algún pago de deuda privada que explique esa baja o es todo de minoristas. Del total de depósitos en dólares un 66% es de personas humanas y el resto de personas jurídicas, como compañías de Seguro, FCI o fiduciarios.

Revela que el total de depósitos del sector privado es de u$s 31.477 millones, bajando u$s 1148 millones respecto al nivel de diciembre: "Sin embargo, el nivel está apenas unos u$s 1000 millones por debajo del máximo con Macri: u$s 32.439 millones el 7 de agosto de 2019, previo a las PASO. Ahora deberían estabilizarse en torno a los u$s 31.000 millones", prevé Tosi.

Maximiliano Ramirez, titular de Lambda Consultores, hace hincapié en que a partir de ahora habrá más de un inversor que se tentará de salir de la caja de ahorro o el plazo fijo en divisas para colocarlo en alguna alternativa de inversión mucho más rentable.

Incluso, nota el caso de varios inversores que, luego de haber blanqueado moneda extranjera, desarman su posición en dólares para hacer carry trade y lograr una mayor rentabilidad con tasas en pesos, a la expectativa de una pax cambiaria que parecería que viene para quedarse.