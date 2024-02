Por qué el BCRA cortó una racha positiva y salió a vender dólares

El Banco Central cortó una racha de 18 ruedas de compras consecutivas, al tener que vender u$s 142 millones, la mayor cantidad de dólares en una jornada en lo que va del gobierno de Javier Milei.

Se explicó por el bono de la provincia de Buenos Aires, que fueron u$s 352 millones, ya que no hubo pagos a organismos internacionales, como algunos medios citaron, pero en el BCRA negaron, al ser consultados por este diario.

Depósitos en los bancos: revelan en qué están invertidos

Las siete decisiones clave que se tomarán en la salida del cepo al dólar

Cierre de mes

No comunican los datos de importaciones por día, pero El Cronista pudo saber que hubo flujos estacionales relacionados con el cierre de mes y los vencimientos de contratos de futuros.

Las reservas cayeron u$s 910 millones y se encontraron en u$s 26.685 millones. De esta manera, durante febrero, lograron acumular un saldo positivo de u$s 2.357 millones.

Crawling peg

El equipo de Research de Adcap Grupo Financiero liderado por Javier Casabal sigue de cerca las compras diarias del Banco Central, que son cruciales para continuar sosteniendo el crawling peg.

El alto ritmo de compras (promedio de u$s 167 millones) es el resultado del esquema actual de pago de importaciones vigente desde diciembre, según el cual en enero, de u$s 4601 millones, solo se pagaron u$s 1094 millones, lo que significa que la deuda de los importadores aumentó en u$s 3500 millones.

No comunican los datos de importaciones por día, pero El Cronista pudo saber que hubo flujos estacionales relacionados con el cierre de mes y los vencimientos de contratos de futuros.

Este calendario de pagos de importaciones retrasó la mayor parte de la presión hasta abril, mayo y junio, los meses de la cosecha gruesa. Aunque una recuperación significativa en comparación con 2023 es el escenario razonable, según algunas estimaciones privadas, la cosecha de este año podría ser regular, y no la esperada cifra récord de todos los tiempos.