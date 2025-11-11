Open finance: BCRA impulsa un modelo abierto, pero sin riesgos sistémicos
Según altas autoridades, la Argentina empieza a delinear un nuevo marco financiero donde la apertura de datos y la adopción de criptoactivos dejan de ser amenazas para convertirse en motores de integración, competencia y transparencia.
