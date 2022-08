"No seas conservador, jugátela": los consejos para invertir que dio el maestro Claudio Zuchovicki

El analista financiero Claudio Zuchovicki, más conocido como ‘Zucho', es Director Ejecutivo de Bolsas y Mercados Argentinos y uno de los más escuchados del mundo inversor. Ya sea cuando declara en algún evento o a través de su cuenta personal de Twitter, siempre despliega todo su conocimiento de una manera didáctica, amena y directa.

En esta ocasión, dio un par de consejos claves para invertir según en qué momento de la vida uno se encuentre.

"Si tenes menos de 30 años, jugatela toda", contó Zuchovicki en diálogo con FM La Redonda. "Viajá, salí, no le tengas miedo al futuro", señala el analista con respecto a los más jóvenes. "Antes no existía Whatsapp, ¿podrías vivir hoy sin Whatsapp? No existía Instagram, Twitter, no existía Uber, todo esto es nuevo. El mundo cambia a una velocidad constante, no seas conservador, tenés revancha", impulsa Zuchovicki.

Según su experiencia, la mejor manera de manejar el dinero cuando uno todavía es joven es comprar acciones en la empresa que te guste. "Tener la libertad de decisión es lo mejor que le podemos enseñar a nuestros hijos. Ser usuario del sistema, no propietario. No ahorres para una propiedad, sos ciudadano del mundo, no te ates a un activo. La estabilidad es para una persona mayor ", aconseja.

En el caso de encontrarse ya en una etapa de la vida más adulta, Zuchovicki recomienda invertir el 80% en algo seguro. "Invertí en bonos de empresas Triple A que tienen el monopolio del consumidor, como Coca Cola, que rinden un 4% anual. Después, hay que invertir el 20% en algo de mucho riesgo", señala el analista.

En cuánto cómo manejaría su dinero, reconoce que tendría 50% ahorrado en plazo fijo UVA, que ajusta por inflación. "El otro 30% lo invertiría en productos que ajusten por dólar oficial, que vale cerca de $ 130, mientras que en el mercado paralelo cerca de 290. Algún día se normaliza y se encuentran, por lo que lo tomo como una inversión", explica el analista. "No tendría pesos, sólo invertiría en empresas. Si puedo me endeudo en pesos. A tasa fija, con créditos al 25% anual, hago riqueza", asegura Zuchovicki.

FRASES SABIAS DEL GURÚ FINANCIERO CLAUDIO ZUCHOVICKI

"Todos somos inquilinos del Estado"

Así resumió la presión impositiva que implica tener un inmueble en el país. "Tener una propiedad significa pagar: Impuesto Inmobiliario + Impuestos municipales + Impuesto de sellos + impuesto al valor agregado + impuesto a los bienes personales + impuesto a las Ganancias + impuesto a la transferencia del inmueble + gastos y honorarios adicionales. Viendo los porcentajes: somos todos inquilinos del Estado", publicó en su cuenta de Twitter en febrero de 2021.

"El dólar es un precio más de la economía, pero refleja un estado de ánimo. No tiene que ver con el presente, es una expectativa sobre el futuro".

El experto en finanzas planteó esto en julio de 2021 y sentenció que "el argentino no acepta su propia moneda". Y agregó: "Hay más dólares fuera de Estados Unidos que dentro. Los que financiamos el déficit americano somos todos nosotros, que desconfiamos de nuestra moneda y ahorramos en una foránea".

"En una sociedad populista, los dueños de las casas más lindas son los gobernantes, sindicalistas, jueces y lobistas".

En más de una ocasión, Zuchovicki resaltó el espíritu emprendedor del capitalismo, incluso recomendó libros relacionados con el tema. En marzo de 2019 tuiteó haciendo foco en esto y remató: "En una sociedad progresista, los dueños de las casas más lindas son los creadores de un bien que la gente quiere consumir (iPhone, Waze, artista, etc)".